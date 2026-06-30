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Лукашенко приехал в Пекин на выпускной сына Николая

  • 30.06.2026, 12:09
  • 4,656
Лукашенко приехал в Пекин на выпускной сына Николая

Сын диктатор учился по специальности «биотехнология».

Лукашенко находится с визитом в Китае. Его пресс-служба опубликовала снимки с торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности «биотехнология».

Именно по этой программе учился Николай Лукашенко.

Позднее появились фото с церемонии вручения дипломов выпускникам Пекинского университета. Среди них — и сын диктатора.

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