Как уснуть в жару 30.06.2026, 21:05

Иллюстрационное фото

10 рабочих способов.

Жара ночью – это не просто «неудобно». Телу перед сном нужно остыть, а если в комнате душно, мозг ведет себя как ноутбук на коленях в июле: греется, тормозит и отказывается выключаться. В идеале спальня должна быть прохладной – примерно 15-19°C, но белорусское лето иногда предлагает другой пакет услуг: липкая простыня, открытое окно без ветра и комар, который живёт свою лучшую жизнь, пишет smartpress.by.

1. Выключите домашние мини-печки

Лампы, зарядки, телевизор, ноутбук, лишняя техника – все это понемногу греет комнату. Однако в жару даже «понемногу» чувствуется. Перед сном выключите всё, что не нужно. По возможности нужно снизить внутренний нагрев дома: меньше света, меньше работающей техники, меньше готовки в пик жары.

2. Соберите рисовый «айс-пак» из носка

Возьмите чистый плотный носок, насыпьте сухой рис, завяжите, положите в пакет и отправьте в морозилку. Получится мягкий холодный компресс без лужи в постели. Его можно приложить к шее, запястьям или ступням на 10-15 минут. Способ особенно хорош для тех, кто боится обычного льда: рис холодит мягче, не капает и не пытается сбежать под простыню.

3. Примите теплый душ

Если до сна есть 1-2 часа, теплый душ или ванна могут сработать лучше ледяной атаки. Механизм простой: тёплая вода усиливает кровоток к коже, поэтому после выхода из ванной тело активнее отдаёт тепло и легче «проваливается» в сон. Это показал метаанализ 17 исследований.

4. Отправьте носки в холодильник

Звучит как совет человека, который уже немного пострадал от жары, но способ рабочий. Британский Красный Крест рекомендует положить пару носков в холодильник днём и надеть перед сном: охлаждение стоп помогает снизить общий перегрев. Главное – чистые носки. Не будем превращать лайфхак в биологический эксперимент.

5. «Разведитесь» на одну ночь

Если рядом человек, который ночью работает как батарея центрального отопления, попробуйте отдельные простыни, разные одеяла или временно поспите в разных местах. Это не семейный кризис, а климатическая адаптация. Утром можно снова любить друг друга, уже не в состоянии липкого раздражения.

6. Сделайте «фольгированный режим» для окна

Нет, это не шапочка от 5G. Солнечную сторону можно закрыть отражающей пленкой или аварийным фольгированным одеялом, чтобы комната меньше нагревалась днём. Лучше блокировать солнце до того, как оно прошло через стекло.

7. Спите «морской звездой»

Чем больше кожи открыто воздуху, тем легче телу отдавать тепло. Поэтому в жару работает поза «я занял всю кровать, но это ради здоровья»: руки и ноги чуть в стороны, стопы можно высунуть из-под простыни. Дело в том, что температура рук и ног важна для засыпания, а раскрытая поза помогает циркуляции воздуха вокруг тела.

8. Используйте влажное полотенце

Легкое влажное полотенце на плечи, ноги или рядом с открытым окном может помочь пережить особенно душную ночь. Испаряющаяся влага немного охлаждает кожу и воздух вокруг. Но здесь важно чувство меры: полотенце должно быть прохладным и хорошо отжатым, а не мокрым флагом отчаяния.

9. Намажьте окна мелом

Это выглядит как лайфхак из дачного детства, но в жару может помочь. Обычный белый мел разведите с водой до состояния жидкой побелки и нанесите на стекло с солнечной стороны. Белый слой отразит часть света, и комната меньше нагреется днём. Особенно способ пригодится тем, у кого нет жалюзи, плотных штор или отражающей плёнки.

10. Спите в «гамаке» из простыни для ног

Если ноги перегреваются, можно сделать для них отдельный прохладный режим: сверните тонкую простыню валиком, слегка охладите её в холодильнике и положите под голени или между коленями. Ноги не будут лежать вплотную друг к другу, кожа получит больше воздуха, а телу станет легче отдавать тепло.

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