Ferrari и BMW переходят с меди на алюминий 30.06.2026, 20:41

ФОТО: BMW

Ради удешевления производства.

Производители премиальных автомобилей Ferrari и BMW разрабатывают новые модели, в которых будет использовано меньше меди и больше алюминия, особенно в электропроводке. Как сообщает Reuters, это в основном направлено на удешевление производства. Таким образом, европейские автопроизводители последуют тренду, который ранее задали многие китайские автопроизводители и американская Tesla.

По подсчетам банка JPMorgan, растущий отказ автопроизводителей от меди приведет к снижению мирового спроса на этот металл на 2% в этом году. Опрошенные Reuters эксперты отмечают, что на фоне растущих цен на медь и нестабильности в поставках еще больше автопроизводителей могут в ближайшее время перейти на более дешевый алюминий. Кроме того, опрошенные Reuters представители 18 автокомпаний заявили, что использование алюминия, помимо сокращения издержек, позволяет также снизить вес машины.

Китайский поставщик компонентов для электрооборудования и электромобилей, компания Jonver, отмечает, что растущий спрос на алюминий в автопроме привел к тому, что доля алюминия в ее продажах выросла с 20% в 2023 году до 30% в этом году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com