Сырский: Ретрансляторы для дронов на территории Беларуси до сих пор не демонтированы 1 30.06.2026, 20:36

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Александр Сырский

Один из ретрансляторов недавно включали.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси еще не демонтировали. Об этом он рассказал в интервью ТСН, которое было опубликовано во вторник, 30 июня.

По его словам, 29 июня один из ретрансляторов временно включали, однако в дальнейшем их, вероятно, использовать не будут.

«Я думаю, что они поймут, что этого делать не стоит, скажем так. У нас много всего. У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть подготовленные войска. То есть у нас есть все для того, чтобы не бояться действий в этом направлении и обеспечить, ну, по крайней мере, сделать невозможным использование БПЛА противника, полеты именно вдоль границы», — сообщил Сырский.

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