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Сырский: Ретрансляторы для дронов на территории Беларуси до сих пор не демонтированы

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  • 30.06.2026, 20:36
  • 1,524
Сырский: Ретрансляторы для дронов на территории Беларуси до сих пор не демонтированы
Александр Сырский

Один из ретрансляторов недавно включали.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси еще не демонтировали. Об этом он рассказал в интервью ТСН, которое было опубликовано во вторник, 30 июня.

По его словам, 29 июня один из ретрансляторов временно включали, однако в дальнейшем их, вероятно, использовать не будут.

«Я думаю, что они поймут, что этого делать не стоит, скажем так. У нас много всего. У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть подготовленные войска. То есть у нас есть все для того, чтобы не бояться действий в этом направлении и обеспечить, ну, по крайней мере, сделать невозможным использование БПЛА противника, полеты именно вдоль границы», — сообщил Сырский.

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