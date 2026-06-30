Россия закрыла погранпереходы на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией

Россия закрыла погранпереходы на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией1
- 30.06.2026, 23:34
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О причинах такого решения не сообщается.
Правительство России с 1 июля временно приостанавливает движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. О причинах такого решения не сообщается, сроки ограничений также не называются.
«Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в тексте документа.
На российско-финляндском участке границы закрываются пункты пропуска: Выборг (Ленинградская область), Вяртсиля и Люття (Карелия), Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск (Ленинградская область). На эстонском направлении — Печоры-Псковские (Псковская область). На латвийском — Пыталово (Псковская область).
МИДу России поручено направить уведомления о решении властям Финляндии, Эстонии и Латвии.