С начала 2026 года ВСУ деоккупировали более 670 кв. км территории Украины 30.06.2026, 19:39

Об этом сообщил генерал Сырский.

С начала 2026 года Силам обороны Украины удалось освободить от российских захватчиков более 670 квадратных километров территории страны.

Об этом в интервью ТСН заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Журналист Евгений Плинский во время беседы с главнокомандующим ВСУ отметил, что на фоне регулярных прогнозов о весенне-летнем наступлении россиян реальная статистика демонстрирует осторожный оптимизм. В частности, данные за май указывают на то, что динамика деоккупации украинских земель существенно ускорилась.

Сирский пояснил, что нынешнее продвижение ВСУ является второй фазой единого плана военного командования, где каждый шаг был заранее просчитан.

«Кампания 2025 года как раз и предусматривала постепенное истощение основных группировок противника, увеличение его потерь, предотвращение продолжения наступления на всех оперативно-стратегических направлениях, что в принципе нам удалось сделать», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Благодаря тому, что наступательный потенциал российских войск был своевременно подорван, а их резервы обескровлены длительными оборонительными боями, украинские защитники получили тактическое окно возможностей для проведения собственных ударных операций.

«Такие действия помогли Силам обороны с начала 2026 года перейти к активным действиям на некоторых направлениях. Как следствие, на сегодняшний день с начала года удалось освободить более 670 квадратных километров украинской территории», — резюмировал Сырский.

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