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В США суд отменил громкий указ Трампа

  • 30.06.2026, 19:43
В США суд отменил громкий указ Трампа
Фото: Getty Images

Это второе подобное решение.

Верховный Суд США отклонил попытку президента Дональда Трампа ограничить право на гражданство по рождению. Это решение стало вторым случаем в этом году, когда суд признал недействительной крупную и громкую инициативу Трампа, пишет Reuters.

Решение Верховного суда было принято шестью голосами против трех. Судьи подтвердили вердикт нижестоящего суда, заблокировавшего указ Трампа, предписывающий американским ведомствам не признавать гражданство детей, родившихся в Соединенных Штатах, если ни один из родителей не является гражданином США или законным постоянным резидентом, также известным как обладатель «гринкарты».

Противники указа Трампа утверждали, что он нарушает положения 14-й поправки к Конституции США, которая предоставляет гражданство лицам, родившимся в Соединенных Штатах и «подпадающим под их юрисдикцию».

Это второе подобное решение — так, в феврале суд признал незаконными введенные Трампом тарифы на торговлю с десятками стран.

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