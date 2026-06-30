В США суд отменил громкий указ Трампа
- 30.06.2026, 19:43
Это второе подобное решение.
Верховный Суд США отклонил попытку президента Дональда Трампа ограничить право на гражданство по рождению. Это решение стало вторым случаем в этом году, когда суд признал недействительной крупную и громкую инициативу Трампа, пишет Reuters.
Решение Верховного суда было принято шестью голосами против трех. Судьи подтвердили вердикт нижестоящего суда, заблокировавшего указ Трампа, предписывающий американским ведомствам не признавать гражданство детей, родившихся в Соединенных Штатах, если ни один из родителей не является гражданином США или законным постоянным резидентом, также известным как обладатель «гринкарты».
Противники указа Трампа утверждали, что он нарушает положения 14-й поправки к Конституции США, которая предоставляет гражданство лицам, родившимся в Соединенных Штатах и «подпадающим под их юрисдикцию».
Это второе подобное решение — так, в феврале суд признал незаконными введенные Трампом тарифы на торговлю с десятками стран.