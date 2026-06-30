ВСУ поразили четыре электроподстанции, питавшие военные объекты оккупантов в Крыму

ВСУ поразили четыре электроподстанции, питавшие военные объекты оккупантов в Крыму2
- 30.06.2026, 19:09
Видеофакт.
Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» нанесли удары по четырём электроподстанциям во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 29 июня пилоты 413-го полка СБС «Рейд» поразили электроподстанции в Курманском и Джанкойском районах, а также в самом Джанкое.
Под удар попали:
ПС 220/35 кВ «Марьяновка»;
ПО 110/35/10 кВ «Александровка»;
ПО 110/35/10 кВ «Випасное»;
ПО 330 кВ «Джанкой».
Отмечается, что эти подстанции использовались российскими оккупантами для электроснабжения военных объектов и другой инфраструктуры военного назначения, функционирование которой требует значительных объемов электроэнергии.
Удары были нанесены дронами украинского производства компании Fire Point.
Последствия поражения уточняются.