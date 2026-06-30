ВСУ поразили четыре электроподстанции, питавшие военные объекты оккупантов в Крыму 2 30.06.2026, 19:09

Видеофакт.

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» нанесли удары по четырём электроподстанциям во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 29 июня пилоты 413-го полка СБС «Рейд» поразили электроподстанции в Курманском и Джанкойском районах, а также в самом Джанкое.

Под удар попали:

ПС 220/35 кВ «Марьяновка»;

ПО 110/35/10 кВ «Александровка»;

ПО 110/35/10 кВ «Випасное»;

ПО 330 кВ «Джанкой».

Отмечается, что эти подстанции использовались российскими оккупантами для электроснабжения военных объектов и другой инфраструктуры военного назначения, функционирование которой требует значительных объемов электроэнергии.

Удары были нанесены дронами украинского производства компании Fire Point.

Последствия поражения уточняются.

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