Сырский: Россия может начать наступление на Черниговщину с территории Беларуси 3 30.06.2026, 18:39

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Главком ВСУ также заявил о планах Путина захватить Киев.

Российские оккупанты рассматривают несколько вариантов наступательных операций с севера. Враг может атаковать Черниговскую область.

Об этом в интервью ТСН заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому генеральному штабу просчитать разные варианты наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий», - отметил генерал.

По его словам, российский генштаб подготовил несколько вариантов действий. Один из них - наступление с территории Беларуси. Но, как отметил Сырский, он не думает, что руководство Беларуси согласиться, чтобы россияне снова использовали белорусскую территорию в качестве плацдарма.

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