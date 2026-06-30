Сырский: Россия может начать наступление на Черниговщину с территории Беларуси

Сырский: Россия может начать наступление на Черниговщину с территории Беларуси3
- 30.06.2026, 18:39
- 3,258
Главком ВСУ также заявил о планах Путина захватить Киев.
Российские оккупанты рассматривают несколько вариантов наступательных операций с севера. Враг может атаковать Черниговскую область.
Об этом в интервью ТСН заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому генеральному штабу просчитать разные варианты наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий», - отметил генерал.
По его словам, российский генштаб подготовил несколько вариантов действий. Один из них - наступление с территории Беларуси. Но, как отметил Сырский, он не думает, что руководство Беларуси согласиться, чтобы россияне снова использовали белорусскую территорию в качестве плацдарма.