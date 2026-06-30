Украинские разведчики уничтожили российскую РСЗО «Солнцепек» 30.06.2026, 18:09

Техника была уничтожена в результате точного попадания дронов.

Бойцы артиллерийской разведки «ARES» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» на Волчанском направлении.

Аэроразведчики обнаружили тяжелую огнеметную систему, из которой российские оккупанты обстреливали позиции Сил обороны Украины, после чего операторы ударных дронов оперативно нанесли удары по цели.

В результате двух прицельных попаданий FPV-дронов техника была уничтожена.

Первый удар пришелся по корпусу боевой машины, второй - по ее боевой части, что привело к выводу из строя ТОС-1А «Солнцепек».

Кадрами поделились военнослужащие в Telegram-канале бригады.

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