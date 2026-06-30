Украинские разведчики уничтожили российскую РСЗО «Солнцепек»
- 30.06.2026, 18:09
Техника была уничтожена в результате точного попадания дронов.
Бойцы артиллерийской разведки «ARES» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» на Волчанском направлении.
Аэроразведчики обнаружили тяжелую огнеметную систему, из которой российские оккупанты обстреливали позиции Сил обороны Украины, после чего операторы ударных дронов оперативно нанесли удары по цели.
В результате двух прицельных попаданий FPV-дронов техника была уничтожена.
Первый удар пришелся по корпусу боевой машины, второй - по ее боевой части, что привело к выводу из строя ТОС-1А «Солнцепек».
Кадрами поделились военнослужащие в Telegram-канале бригады.