Легендарный Ferrari F40 готов взорвать аукцион 30.06.2026, 18:06

Фото: RM Sotheby's

Автомобиль ранее принадлежал пилоту Жану Сажу.

На аукцион «Сотбис» выставлен один из самых редких и мощных Ferrari F40 — модификация Jean Sage, подготовленная инженерами Michelotto. Машина 1990 года выпуска сочетает культовый статус модели с серьезными техническими доработками и гоночным прошлым, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобиль ранее принадлежал автоспортивной легенде Жану Сажу, который активно использовал суперкар, прежде чем передать его в мастерскую Michelotto для модернизации. Там установили улучшенные турбонагнетатели, а мощность выросла до 527 лошадиных сил.

Помимо силовой установки, инженеры снизили массу автомобиля почти на 136 кг за счет облегченных панелей и модификаций кузова. На одометре — около 22 700 км пробега.

Торги пройдут 8 июля на Woodcote Park Auction. Оценочная стоимость лота составляет от 3,65 до 4,35 миллиона долларов, и эксперты не исключают, что итоговая цена может установить новый рекорд для модели уже на старте торгов.

Фото: RM Sotheby's

Ferrari F40 считается одним из самых чистых и «аналоговых» суперкаров своего времени. Созданный как вершина инженерной философии <и>Энцо Феррари, он лишен избыточной электроники и делает ставку на прямую связь водителя с дорогой.

Именно эта комбинация исторической ценности, редкости и модернизаций делает версию Jean Sage одним из самых желанных экземпляров среди коллекционеров по всему миру.

Фото: RM Sotheby's

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