Премьер-министром Литвы стал Миндаугас Синкявичюс
- 30.06.2026, 16:20
На протяжении 15 дней должен быть сформирован кабинет министров страны.
Парламент Литвы во вторник утвердил Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром, пишет Delfi.lt.
Политик из города Ионава, стал третьим социал-демократом, занявшим пост премьер-министра Литвы после победы партии на парламентских выборах 2024 года. Он сменил Ингу Ругинене, которая на прошлой неделе ушла в отставку после перестановок в правящей коалиции.
«Я буду стремиться быть премьер-министром, который объединяет, а не разобщает, который слушает и не боится принимать решения», — заявил Синкявичюс парламентариям.
У 42-летнего политика теперь есть 15 дней, чтобы сформировать кабинет и подготовить программу правительства; оба документа должны быть согласованы с президентом Гитанасом Науседой и утверждены Сеймом.
Политическая карьера Синкявичюса тесно связана с Ионавой, которую он с перерывами возглавляет на посту мэра с 2011 года.
В 2016 году он недолгое время занимал пост министра экономики, покинув его менее чем через год после того, как социал-демократы вышли из коалиции с Союзом крестьян и зелёных Литвы.