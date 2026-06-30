Премьер-министром Литвы стал Миндаугас Синкявичюс 30.06.2026, 16:20

Миндаугас Синкявичюс

Фото: Paulius Peleckis/BNS

На протяжении 15 дней должен быть сформирован кабинет министров страны.

Парламент Литвы во вторник утвердил Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром, пишет Delfi.lt.

Политик из города Ионава, стал третьим социал-демократом, занявшим пост премьер-министра Литвы после победы партии на парламентских выборах 2024 года. Он сменил Ингу Ругинене, которая на прошлой неделе ушла в отставку после перестановок в правящей коалиции.

«Я буду стремиться быть премьер-министром, который объединяет, а не разобщает, который слушает и не боится принимать решения», — заявил Синкявичюс парламентариям.

У 42-летнего политика теперь есть 15 дней, чтобы сформировать кабинет и подготовить программу правительства; оба документа должны быть согласованы с президентом Гитанасом Науседой и утверждены Сеймом.

Политическая карьера Синкявичюса тесно связана с Ионавой, которую он с перерывами возглавляет на посту мэра с 2011 года.

В 2016 году он недолгое время занимал пост министра экономики, покинув его менее чем через год после того, как социал-демократы вышли из коалиции с Союзом крестьян и зелёных Литвы.

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