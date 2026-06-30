Основатель Dell ворвался в пятерку богатейших людей мира 30.06.2026, 16:28

Майкл Делл

Фото: topceos.net

Майкл Делл обошел Цукерберга, Эллисона и Хуанга по размеру состояния

Основатель и генеральный директор Dell Technologies Майкл Делл вошел в пятерку самых богатых людей мира. Его состояние достигло 212 млрд долларов, что позволило ему опередить Марка Цукерберга, Ларри Эллисона, Дженсена Хуанга и Уоррена Баффета, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

С начала года капитал Делла увеличился почти на 72 млрд долларов. Более внушительный прирост среди миллиардеров за этот период показал только Илон Маск.

Главным драйвером роста стала стоимость акций Dell Technologies, которая за год выросла примерно на 225%. Благодаря этому рыночная капитализация компании поднялась выше 280 млрд долларов. Майклу Деллу принадлежит около 41% акций производителя.

Компания оказалась одним из главных бенефициаров стремительного развития рынка искусственного интеллекта. Dell поставляет серверы, системы хранения данных и компьютеры, необходимые для создания и работы ИИ-инфраструктуры.

По итогам первого квартала Dell сообщила о рекордной выручке в 44 млрд долларов, что на 88% больше, чем годом ранее. Продажи серверов для задач искусственного интеллекта выросли на 757%, превысив 16 млрд долларов, а операционная прибыль увеличилась более чем втрое — до 3,7 млрд долларов.

Майкл Делл основал компанию в 1984 году, начав бизнес с 1 000 долларов в общежитии Техасского университета. Сегодня часть своего состояния предприниматель направляет на благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения и поддержки детей.

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