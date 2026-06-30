Бывшего телохранителя Орбана допрашивают 1 30.06.2026, 15:55

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Фото: Фейсбук / Magyarország Kormánya

Дело касается захвата конвоя с наличными и золотом для Украины.

В Венгрии разгорается политический скандал после допроса Яноша Хайду, телохранителя бывшего премьер-министра Виктора Орбана и экс-главы спецподразделения TEK. Прокуратура проверяет его возможную причастность к инциденту с захватом конвоя, который перевозил наличные и золотые слитки для украинской банковской системы, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По данным следствия, в марте вооруженные люди остановили колонну, задержали семь украинских сопровождающих, на несколько часов заковали их в наручники и с завязанными глазами удерживали под стражей. Позднее людей и груз отпустили без предъявления обвинений.

Оппозиция утверждает, что операция могла быть связана с политической борьбой накануне выборов, которые впоследствии завершились поражением Виктора Орбана. Премьер-министр Пeтер Мадьяр заявил, что приказ исходил от более высоких уровней, чем Хайду. Ряд независимых СМИ предполагает возможную связь с самим Орбаном, однако его партия «Фидес» эти обвинения отвергает.

Орбан назвал расследование политически мотивированным. Тем временем он назначил Хайду на пост главы безопасности партии, тогда как нынешнее руководство распустило подразделение TEK.

Расследование продолжается, а дело уже стало одним из самых громких политических эпизодов в стране за последние годы.

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