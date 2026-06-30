Разведка Швеции спрогнозировала будущее России без Путина 4 30.06.2026, 15:40

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Проблема в настроениях части российского общества.

В военной разведке Швеции считают, что Россия будет представлять угрозу для соседних государств даже после окончания правления Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы шведской военной разведки Томаса Нильссона. По его словам, в Стокгольме рассматривают нынешнее противостояние с Россией как долгосрочное и структурное.

«Мы не считаем этот кризис временным; Россия выбрала свой путь, и пути назад нет. Мы находимся в состоянии глубокого, структурного и длительного стратегического противостояния - мы не можем просто пожелать, чтобы оно исчезло», - заявил он.

Глава шведской военной разведки отметил, что российская экономика продолжает испытывать трудности, а власти, по его словам, манипулируют статистическими данными, чтобы скрыть последствия войны для роста и инфляции.

По его словам, часть российского общества по-прежнему поддерживает идею «великодержавности» России, даже если не поддерживает саму войну.

«Мы не ожидаем никаких кардинальных изменений», - подытожил глава военной разведки Швеции.

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