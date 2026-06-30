В России устали от Путина 6 30.06.2026, 7:50

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Фото: Getty Images

Что может разрушить систему Кремля изнутри.

Российские политические элиты все больше демонстрируют усталость от затянувшейся войны, однако это пока не означает готовности открыто выступить против диктатора и военного преступника Владимира Путина. Зато внутри властной вертикали могут усиливаться процессы, которые постепенно будут подтачивать эффективность всей системы. Об этом сообщил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью «Главреду».

Несмотря на внешнюю демонстрацию лояльности, в ближайшем окружении российского президента, по оценке политолога, накапливается внутреннее истощение. Именно это может сказаться на том, как будут выполняться решения Кремля.

«Элиты, в принципе, будут вести себя так же, как вели себя последние полгода. Они еще быстрее, чем обычное российское общество, впадают в депрессию и апатию. И это очень заметно, это фиксируется. Это не означает, что они будут выступать против Путина. Нет, на такое они пока не способны, по крайней мере в ближайшее время», - отметил Рейтерович.

Эксперт считает, что наиболее ощутимые изменения могут проявиться не в открытом конфликте с Кремлем, а в отношении чиновников и приближенных к власти лиц к выполнению поставленных перед ними задач.

«Но они будут либо максимально саботировать задачи, которые он будет ставить перед ними с точки зрения активизации войны против Украины, либо выполнять их, как говорят в России, «вполсилы». То есть они будут пытаться избегать серьезного подхода, не будут прилагать максимальных усилий. И для нас это очень неплохо», - подчеркнул он.

По мнению Рейтеровича, подобные процессы уже имели место в истории. Он провел аналогию с последними годами существования Советского Союза, когда критическим фактором стала не массовая протестная активность, а постепенное безразличие к государственной системе.

По словам политолога, похожий сценарий может развернуться и в современной России. Он считает, что именно накопление внутренней апатии способно стать одним из факторов, который заставит Кремль пересмотреть свою нынешнюю политику.

«Я думаю, что в России направление движения будет примерно таким же. Когда это дойдет до Путина, тогда он будет готов сесть за стол переговоров. Элиты, конечно, хотят этих переговоров. Подавляющее большинство из них уже давно готово на них пойти. Они хотят закончить войну, потому что она уже не приносит им никакой пользы, а дальше будет только хуже. И этого «худшего» они, конечно, не хотят», - сказал Рейтерович.

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