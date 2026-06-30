На Москву летит рой дронов 30.06.2026, 7:37

2,316

Столица РФ под массированной атакой.

Утром во вторник, 30 июня, жители Московской области фиксируют пролеты большого количества дронов в направлении Москвы. Кроме того, беспилотники фиксировали в еще одном регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Начиная с 4 утра мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать в Telegram, что ПВО якобы сбивает неизвестные беспилотники, которые летят на российскую столицу.

При этом ряд публикаций были написаны просто с фактом уничтожения дронов, что может говорить о том, что некоторые беспилотники долетели непосредственно до Москвы.

Спустя час после атаки, в соцсетях постепенно стали появлятся кадры, на которых жители показывали кадры пролета дронов в регионе в направлении столицы РФ.

По состоянию 05:45 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили уже 50 единиц дронов. Судя по всему, атака на данный момент продолжается.

Помимо этого в соцсетях были кадры из Тулы, где примерно в 4 утра тоже фиксировали пролет дронов.

Есть ли последствия атаки дронов в Москве или Туле - на данный момент неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com