На Москву летит рой дронов
- 30.06.2026, 7:37
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Столица РФ под массированной атакой.
Утром во вторник, 30 июня, жители Московской области фиксируют пролеты большого количества дронов в направлении Москвы. Кроме того, беспилотники фиксировали в еще одном регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Начиная с 4 утра мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать в Telegram, что ПВО якобы сбивает неизвестные беспилотники, которые летят на российскую столицу.
При этом ряд публикаций были написаны просто с фактом уничтожения дронов, что может говорить о том, что некоторые беспилотники долетели непосредственно до Москвы.
Спустя час после атаки, в соцсетях постепенно стали появлятся кадры, на которых жители показывали кадры пролета дронов в регионе в направлении столицы РФ.
По состоянию 05:45 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили уже 50 единиц дронов. Судя по всему, атака на данный момент продолжается.
Помимо этого в соцсетях были кадры из Тулы, где примерно в 4 утра тоже фиксировали пролет дронов.
Есть ли последствия атаки дронов в Москве или Туле - на данный момент неизвестно.