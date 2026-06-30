В Госдуме призвали россиян привыкать к ограничениям на топливо 30.06.2026, 5:31

«Как раньше уже не будет».

Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет», — сказал депутат RTVI. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. По его словам, «как раньше уже не будет», и «общество в такой ситуации должно как-то реагировать и понять, что иногда в чем-то нужно свое потребление саморегулировать».

Наумов добавил, что россиянам придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. «В таких ситуациях важно, чтобы пусть не такое доступное по цене, как раньше, но физически доступное топливо было на как можно большем количестве автозаправочных станций по всей России», — заявил депутат, добавив, что прогнозы должны быть реалистичными и честными, а не «убаюкивающими».

Он назвал причиной дефицита бензина украинские удары по нефтяным объектам и призвал изучить опыт «сопоставимых периодов» истории России. «Мы когда-то жили в период холодной войны с США, и наверняка из подходов того времени можно и нужно найти такие меры, которые обезопасят наши хранилища топлива от любых атак извне», — сказал депутат.

Наумов также увязал сроки преодоления топливного кризиса с переговорами России и США по Украине. По его словам, ситуация не улучшится, пока не «будет реализовано» то, что обсуждали президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже.

По данным на 29 июня, официально ограничения на продажу топлива установили более 40 регионов, включая оккупированные территории Украины, подсчитало РБК. При этом жалобы на перебои с поставками, пустые и закрытые заправки поступали из 85. В ряде регионов нехватка бензина и дизеля привела к нарушению работы общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и заправкой сельхозтехники.

Накануне дефицит топлива признал президент Владимир Путин, однако назвал его «некритическим».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com