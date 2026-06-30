ЕС вводит пошлины на недорогие посылки из Китая 30.06.2026, 1:04

С 1 июля.

Европейская комиссия вводит новый таможенный сбор на недорогие посылки из Китая. С 1 июля за отправления стоимостью до 150 евро будет взиматься плата в размере 3 евро, сообщает The Guardian.

Одновременно будет отменено правило, которое позволяло ввозить в страны Евросоюза товары такой стоимости без уплаты пошлины. В Брюсселе рассчитывают, что это поможет сократить поток дешевых товаров из Китая и поддержать европейских розничных продавцов.

По данным Еврокомиссии, количество недорогих посылок, поступающих в ЕС, выросло более чем в четыре раза — с 1,3 миллиарда в 2022 году до 5,9 миллиарда в 2025-м. Около 90 процентов таких отправлений поступает из Китая, главным образом через интернет-платформы Shein и Temu.

В Еврокомиссии также обратили внимание на проблемы с качеством и безопасностью импортных товаров. Согласно исследованию, опубликованному 29 июня, около 60 процентов продукции, приобретенной через интернет за пределами Евросоюза, не соответствует европейским требованиям.

Наибольшее количество нарушений было выявлено среди косметики, игрушек, пищевых добавок и средств индивидуальной защиты. Власти ЕС считают, что новые меры помогут не только поддержать местный бизнес, но и повысить безопасность товаров для потребителей.

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