Под угрозой один из последних бастионов Кремля в Европе 2 Сергей Таран

29.06.2026, 22:31

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Орбан уже заждался.

Один из последних лояльных к России бастионов в Европе – под угрозой. Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке, и теперь в стране состоятся досрочные президентские и парламентские выборы.

Это вынужденный упреждающий шаг. В стране разгораются коррупционные скандалы, студенты выходят на антиправительственные выступления, рейтинги стремительно падают, и у Вучича, правившего страной девять лет, печальный выбор – либо идти на досрочные выборы сегодня, либо на срочные выборы с еще худшими рейтингами завтра. Вучич решил рискнуть.

Партия Вучича на сегодняшний день имеет менее 50% поддержки, поэтому теоретически оппозиция может победить, если выдвинет единого кандидата на президентских выборах и проведет слаженную кампанию на парламентских.

Хотя украинский вопрос далеко не является главным для сербской политики, он иногда обсуждается в контексте присоединения к европейским антироссийским санкциям. И оппозиция здесь явно не поддерживает лояльного к России Вучича. Так, один из ключевых оппозиционеров Здравко Понош заявляет, что Вучич «сидит на двух стульях» – между Брюсселем и Москвой, а будущее Сербии – в Европе, а не с Россией. Следовательно, должно происходить постепенное согласование внешней политики Сербии с политикой ЕС.

Более сложная ситуация со студенческим движением – у него нет четких лидеров и общих политических позиций вообще. Главная политическая программа студентов – это проведение антикоррупционных расследований в правительстве. Но такой вектор дает шансы на поддержку студентами проевропейской оппозиции. И если это произойдет, это даст серьезные шансы отправить Вучича подальше от власти.

Потому что Орбан уже заждался.

Сергей Таран, Facebook

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