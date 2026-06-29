Сколько стоит обучение в белорусских вузах
- 29.06.2026, 21:54
Опубликованы новые расценки.
До начала вступительной кампании остается все меньше времени. Столичные университеты один за другим публикуют стоимость платного обучения на 2026/2027 учебный год, сообщает Myfin.
Правда, новые расценки раскрыли пока не все. В частности, стоимость обучения еще не опубликовали два крупнейших вуза страны – БГУ и БНТУ.
Тем не менее уже сейчас можно оценить, во сколько обойдется учеба в других популярных университетах.
БГЭУ
В Белорусском государственном экономическом университете цены оказались едиными для всех специальностей.
За обучение на дневной форме первокурснику придется заплатить 3896,4, а на заочной – 1389,6.
БГУИР
В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники стоимость обучения зависит не только от курса, но и от выбранного факультета и специальности.
Так, для первокурсников дневной формы самые высокие расценки установлены на факультетах компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, а также инженерно-экономическом факультете – 5250 в год.
На факультете компьютерного проектирования, факультете информационной безопасности и большинстве специальностей факультета радиотехники и электроники обучение стоит 4730.
Исключение составляет специальность «инженерно-педагогическая деятельность», где год учебы обойдется в 4600.
Для поступающих на заочную форму стоимость обучения по всем специальностям составляет 1810, а на дистанционную – 2510.
БГМУ
В Белорусском государственном медицинском университете самым дорогим направлением по-прежнему остается стоматология – 5900 в год.
Стоимость обучения на «лечебном деле», «педиатрии» и «фармации» составляет 5000, а на «медико-профилактическом деле» – 4560.
Заочная форма доступна только по специальности "фармация". Она обойдется в 2000 в год.
БГТУ
В Белорусском государственном технологическом университете за обучение на большинстве специальностей придется заплатить 5036 за первый год.
Немного дороже обойдутся направления «программная инженерия» и «информационные системы и технологии» на факультете информационных технологий – 5164.
Для студентов заочной формы стоимость обучения по всем специальностям составляет 2186.
Академия управления
Одну из самых высоких цен на обучение установила Академия управления при Президенте – 5900 в год.
Такая стоимость действует сразу для трех специальностей: «государственное управление и право», «государственное управление и экономика» и «управление информационными ресурсами».
БГУИЯ
В Белорусском государственном университете иностранных языков для первокурсников дневной формы стоимость обучения составляет 4515.
Для поступающих на заочное отделение она установлена на уровне 1645.
БГУФК
Самые низкие цены среди опубликованных оказались в Белорусском государственном университете физической культуры.
Год обучения на дневной форме для первокурсников здесь стоит 3696. Заочная форма обойдется в 1430 по специальностям физической культуры и спорта и 1520 по направлению «туризм и гостеприимство».