Сколько стоит обучение в белорусских вузах 29.06.2026, 21:54

Опубликованы новые расценки.

До начала вступительной кампании остается все меньше времени. Столичные университеты один за другим публикуют стоимость платного обучения на 2026/2027 учебный год, сообщает Myfin.

Правда, новые расценки раскрыли пока не все. В частности, стоимость обучения еще не опубликовали два крупнейших вуза страны – БГУ и БНТУ.

Тем не менее уже сейчас можно оценить, во сколько обойдется учеба в других популярных университетах.

БГЭУ

В Белорусском государственном экономическом университете цены оказались едиными для всех специальностей.

За обучение на дневной форме первокурснику придется заплатить 3896,4, а на заочной – 1389,6.

БГУИР

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники стоимость обучения зависит не только от курса, но и от выбранного факультета и специальности.

Так, для первокурсников дневной формы самые высокие расценки установлены на факультетах компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, а также инженерно-экономическом факультете – 5250 в год.

На факультете компьютерного проектирования, факультете информационной безопасности и большинстве специальностей факультета радиотехники и электроники обучение стоит 4730.

Исключение составляет специальность «инженерно-педагогическая деятельность», где год учебы обойдется в 4600.

Для поступающих на заочную форму стоимость обучения по всем специальностям составляет 1810, а на дистанционную – 2510.

БГМУ

В Белорусском государственном медицинском университете самым дорогим направлением по-прежнему остается стоматология – 5900 в год.

Стоимость обучения на «лечебном деле», «педиатрии» и «фармации» составляет 5000, а на «медико-профилактическом деле» – 4560.

Заочная форма доступна только по специальности "фармация". Она обойдется в 2000 в год.

БГТУ

В Белорусском государственном технологическом университете за обучение на большинстве специальностей придется заплатить 5036 за первый год.

Немного дороже обойдутся направления «программная инженерия» и «информационные системы и технологии» на факультете информационных технологий – 5164.

Для студентов заочной формы стоимость обучения по всем специальностям составляет 2186.

Академия управления

Одну из самых высоких цен на обучение установила Академия управления при Президенте – 5900 в год.

Такая стоимость действует сразу для трех специальностей: «государственное управление и право», «государственное управление и экономика» и «управление информационными ресурсами».

БГУИЯ

В Белорусском государственном университете иностранных языков для первокурсников дневной формы стоимость обучения составляет 4515.

Для поступающих на заочное отделение она установлена на уровне 1645.

БГУФК

Самые низкие цены среди опубликованных оказались в Белорусском государственном университете физической культуры.

Год обучения на дневной форме для первокурсников здесь стоит 3696. Заочная форма обойдется в 1430 по специальностям физической культуры и спорта и 1520 по направлению «туризм и гостеприимство».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com