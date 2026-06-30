закрыть
30 июня 2026, вторник, 4:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше хотят помогать Украине с ремонтом истребителей

  • 30.06.2026, 6:12
В Польше хотят помогать Украине с ремонтом истребителей

Варшава готова ремонтировать украинские F-16 и МиГ-29.

«Польская группа вооружений» (PGZ) рассматривает возможность ремонта и модернизации истребителей F-16 и МиГ-29, которые есть в распоряжении ВСУ. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал председатель правления и гендиректор компании Адам Лешкевич.

«Сегодня мы обсуждаем поддержку, ремонт и техническое обслуживание украинских самолетов F-16 и МиГ-29, переданных Украине партнерами. Кроме того, уже сотрудничаем в производстве отдельных компонентов для боеприпасов и ракет для украинской армии», — отметил он.

Также Лешкевич заявил, что польский холдинг открывает новые направления сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников и хочет договориться как о передаче новых технологий, так и об их производстве.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра