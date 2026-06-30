В Польше хотят помогать Украине с ремонтом истребителей
- 30.06.2026, 6:12
Варшава готова ремонтировать украинские F-16 и МиГ-29.
«Польская группа вооружений» (PGZ) рассматривает возможность ремонта и модернизации истребителей F-16 и МиГ-29, которые есть в распоряжении ВСУ. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал председатель правления и гендиректор компании Адам Лешкевич.
«Сегодня мы обсуждаем поддержку, ремонт и техническое обслуживание украинских самолетов F-16 и МиГ-29, переданных Украине партнерами. Кроме того, уже сотрудничаем в производстве отдельных компонентов для боеприпасов и ракет для украинской армии», — отметил он.
Также Лешкевич заявил, что польский холдинг открывает новые направления сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников и хочет договориться как о передаче новых технологий, так и об их производстве.