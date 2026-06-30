В Польше хотят помогать Украине с ремонтом истребителей 30.06.2026, 6:12

Варшава готова ремонтировать украинские F-16 и МиГ-29.

«Польская группа вооружений» (PGZ) рассматривает возможность ремонта и модернизации истребителей F-16 и МиГ-29, которые есть в распоряжении ВСУ. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал председатель правления и гендиректор компании Адам Лешкевич.

«Сегодня мы обсуждаем поддержку, ремонт и техническое обслуживание украинских самолетов F-16 и МиГ-29, переданных Украине партнерами. Кроме того, уже сотрудничаем в производстве отдельных компонентов для боеприпасов и ракет для украинской армии», — отметил он.

Также Лешкевич заявил, что польский холдинг открывает новые направления сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников и хочет договориться как о передаче новых технологий, так и об их производстве.

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