«Мы ждем ответов»: венесуэльцы своими руками раскапывают завалы и критикуют власти 30.06.2026, 8:15

Фото: EPA

Стране была обещана дополнительная международная помощь.

Многие районы Венесуэлы, пострадавшие от двух землетрясений на прошлой неделе, до сих пор не получили обещанной государственной помощи, и спасательные работы в основном ведутся силами местных жителей, пишет Би-би-си.

В Ла-Гуайре, одном из наиболее пострадавших городов, корреспонденты Би-би-си видели, как люди с помощью ломов, молотков и кирок пытались откопать своих близких и соседей. Десятки тысяч числятся пропавшими без вести.

Рано утром в понедельник произошел повторный толчок, но о новых разрушениях не сообщалось.

Более 1700 человек погибли в результате землетрясений, которые временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес назвала «самой жестокой природной катастрофой» в истории Венесуэлы.

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В страну прибыла международная помощь, но надежды на обнаружение выживших тают. Последним извлеченным из-под завалов живым человеком стал в ночь на понедельник 21-летний мужчина. Он провел под обломками более 100 часов.

В прошлую среду в северном штате Ла-Гуайра с разницей в 39 секунд произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, в результате которых обрушилось почти 800 зданий.

В понедельник афтершок вновь потряс Ла-Гуайру и столицу Венесуэлы Каракас, магнитуда повторного толчка составила 4,6.

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В соседнем Катия-Ла-Мар продолжаются основные поисково-спасательные работы, в которых участвуют местные волонтеры и международные команды. Они критикуют власти за неадекватную реакцию на катастрофу.

Рубен Рохас, 32-летний электрик, расчищает завалы, работая только в перчатках и каске. «Сотрудники гражданской защиты хотят помочь, но у них нет необходимого оборудования. Правительство его не предоставляет. Они, как и мы, работают своими руками», — говорит он.

В городе Ла-Гуайра доставка и размещение землеройной техники неравномерная и спорадическая: местные жители несколько дней раскапывали одно здание, а тяжелая техника прибыла, когда было уже слишком поздно.

39-летняя Кэролин Зерпа вручную пыталась искать своего отца и брата под завалами.

«Одной киркой мало что можно сделать», — сказала она BBC Mundo.

Позже она искала уже не живых, а погибших членов своей семьи, чтобы достойно похоронить их.

Зули Марин, которая уже 15 лет живет в Ла-Гуайре, считает, что подготовиться к такой катастрофе было невозможно. Однако, по ее мнению, власти реагировали слишком медленно.

«Я потеряла племянницу и зятя. Думаю, если бы они [спасатели и экскаваторы] приехали раньше, многих людей можно было бы спасти», — сказала она.

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Жители Эль-Хункито, горного района к западу от Каракаса, рассказали агентству Reuters, что видели мало государственных чиновников, в то время как предметами первой необходимости общину обеспечивают фермеры и другие жители.

«Мы ждем ответов, уборки обломков, инспекций, помощи людям, которые действительно пострадали», — сказала агентству Reuters 33-летняя жительница Кейли Ибарра.

В понедельник Делси Родригес заявила, что более 25 тыс. сотрудников экстренных служб, полицейских и солдат оказывают помощь венесуэльцам, пострадавшим от землетрясений.

«Каждая спасенная жизнь — это победа надежды», — написала она в соцсети X.

Она объявила о создании комиссии по оценке ущерба, которую возглавит ее брат, председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Выступая по государственному телевидению, Делси Родригес сказала, что создаются временные лагеря для размещения перемещенных лиц.

Тем временем в городе Карабальеда группами спасателей из Венесуэлы, Мексики и Сальвадора был спасен 21-летний мужчина, сообщил в понедельник президент Сальвадора Найиб Букеле.

Мужчина, Аарон Леви Кантильо Варгас, получает специализированную медицинскую помощь, сказал Букеле, добавив, что спасатели «продолжат работу в надежде спасти больше жизней».

Постоянный гуманитарный координатор ООН Джанлука Рамполла Дель Тиндаро заявил в понедельник, что произошло более 500 афтершоков, и по меньшей мере 2500 зданий пострадали от первых землетрясений в среду. Большинство этих зданий полностью обрушились.

Он добавил, что ООН заказала 10 000 мешков для тел в рамках своей спасательной операции, и что увеличение числа погибших неизбежно.

«Это очень печально, и мы искренне надеемся, что на самом деле число жертв будет меньше, поэтому сейчас мы сосредоточены на спасательной операции», — сказал он.

Венесуэле была обещана дополнительная международная помощь. США объявили о выделении более 300 миллионов долларов — это больше, чем их предыдущее обязательство в 150 млн.

«Эти средства обеспечат экстренную медицинскую помощь, продовольственную помощь, водоснабжение и санитарию, жилье, защиту и логистику», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Американский фрегат USS Fort Lauderdale в настоящее время находится у побережья Ла-Гуайры. Моряки и морские пехотинцы используют десантные и амфибийные суда для доставки помощи в наиболее пострадавшие прибрежные районы.

Нидерланды также заявили, что направляют судно с экстренными грузами, а Китай пообещал помощь в размере почти 15 миллионов долларов.

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