РДК зачистил от россиян территории на Запорожском направлении 1 30.06.2026, 9:10

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Только сейчас стало известно, как это удалось.

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) получили задачу остановить продвижение армии РФ на определенном участке Запорожского направления. Только сейчас стало известно, как это удалось.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины и РДК.

Главное управление разведки Украины сообщает, что зимой 2025-2026 годов бойцы Российского добровольческого корпуса получили важное задание.

Они должны были остановить продвижение российских захватчиков на определенном участке Запорожского направления.

Для этого воинам РДК понадобилось несколько месяцев непрерывной боевой работы. Все это время они активно проводили штурмы.

Как заявили в Корпусе, всего удалось зачистить от врага 9 квадратных километров территории.

Более того, в плен сдались 24 российских оккупантов, а еще 80 захватчиков ликвидировали.

«Был стабилизирован доверенный участок обороны», - подчеркнули в РДК.

Также воины Корпуса показали обширное отчетное видео. В нем собрана полная хроника зимне-весенней кампании глазами защитников.

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