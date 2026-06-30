Беларусь созвала Совбез ООН из-за атаки на автобус с детьми под Брянском 2 30.06.2026, 9:33

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Что сказали в организации.

29 июня Совет Безопасности ООН по запросу Беларуси собрал экстренное заседание, посвященное атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. В ООН осудили любые удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, однако заявили, что не располагают собственной информацией об обстоятельствах произошедшего, пишет «Зеркало».

Беларусь обратилась с просьбой созвать заседание 26 июня. Инициативу поддержала Россия. Поводом стала предполагаемая атака беспилотника 17 июня, в результате которой, по утверждению властей Беларуси и РФ, был поврежден автобус с белорусскими детьми.

Заместительница генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Марта Поби сообщила, что, согласно информации, предоставленной властями Беларуси и России, в результате удара погибла беременная женщина, еще девять человек, в том числе шестеро детей, получили ранения. При этом она подчеркнула, что у ООН нет независимого подтверждения этих данных.

«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население или гражданскую инфраструктуру», — заявила Поби.

Она напомнила, что подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены.

Поби также отметила, что это уже седьмое заседание Совета Безопасности по Украине за последние шесть недель. По ее словам, в последнее время масштабы российских ударов усилились, и ООН вновь призывает стороны к дипломатическому урегулированию конфликта, чтобы избежать его дальнейшей эскалации.

Между тем постоянная представительница России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва считает произошедшее «преднамеренным террористическим актом против мирных жителей». Она утверждала, что беспилотник принадлежал Украине, а российские власти установили операторов, управлявших им.

Российская сторона также раскритиковала ООН за отказ прямо осудить Киев, обвинила организацию в применении «двойных стандартов» и пообещала продолжать «специальную военную операцию» в Украине.

Напомним, 17 июня в Брянской области, по заявлениям российских властей, в автобус, в котором находились белорусские дети, попал дрон. Пострадали шесть человек, погибла беременная женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.

СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела.

Поздно вечером 17 июня беларусские дети вернулись домой в Речицу. Утром 18 июня в Беларусь доставили на скорых и шестерых пострадавших.

«Все дети чувствуют себя удовлетворительно, рядом с ними родители. Взрослый пациент остается стабилен. Ведется плановая клиническая работа, оказывается необходимая медицинская помощь», — отчитался 25 июня о состоянии пострадавших Минздрав.

В украинском Генштабе отрицают свою причастность к удару по автобусу, подчеркивая, что «в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о непричастности украинской стороны, сославшись на выводы международных экспертов. Он выразил уверенность, что этот инцидент был провокацией российской стороны с целью втянуть белорусов в войну.

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