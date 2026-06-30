Капитан сборной Парагвая: Это чувство трудно пояснить 30.06.2026, 10:01

Густаво Гомес

Фото: Getty Images

Густаво Гомес в восторге от игры своей национальной команды

Защитник национальной сборной Парагвая Густаво Гомес поделился эмоциями после победы своей команды над Германией в 1/16 финала ЧМ-2026, пишет sport.ua.

«Думаю, это чувство трудно объяснить. Я очень горжусь своими партнерами по команде. Похоже, в прошлом интервью я говорил, что эта команда заслуживает еще одного матча. И после всего, через что мы прошли, больше всего меня поражает наше единство.

У нас есть невероятная сила, чтобы противостоять любой ситуации. Германия знала, что им придется невероятно тяжело работать, чтобы победить нас», – сказал Гомес.

Сборная Парагвая сенсационно пробилась в 1/8 финала Мундиаля. Подопечные Густаво Альфаро сыграют против победителя пары Франция — Швеция. Матч запланирован на воскресенье, 5 июля.

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