Forbes: Путину осталось максимум три года 7 30.06.2026, 10:48

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Фото: Getty Images

Возможные сценарии изменений.

Российский диктатор Владимир Путин находится в критическом положении, и ему осталось пребывать у власти не более трех лет. Как пишет Forbes, сценарии его падения варьируются от быстрого убийства до показательного процесса, а в качестве причин могут выступать новые атаки со стороны Украины, внутренние беспорядки или отказ Китая от поддержки.

При этом в Forbes напоминают, что исторически смена режимов в России происходила уже дважды за последнее столетие из-за военных кампаний — Первой мировой войны и вторжения в Афганистан.

Возможные сценарии

По мере усиления давления на Путина, элита вокруг него задумывается о собственной судьбе. Как объясняет Forbes, россияне во всех проблемах сначала будут винить именно элиту вокруг Путина, предполагая, что она ограждает его от осознания и исправления ситуации. Именно поэтому элита поднимет мятеж еще до возможного восстания в российской армии — из страха.

У Путина есть собственные подразделения личной охраны, включая ряд силовых структур, таких как ФСБ, войска МВД или национальную гвардию, а также 30 тысяч сотрудников непосредственной охраны, полиции и т. п., которые противостоят друг другу на протяжении многих лет. Гражданская война между ними — один из возможных сценариев.

Быстрое убийство или показательный процесс

При этом вопрос о том, как закончится правление Путина, в большей степени зависит от того, какой исход планируется. Быстрое убийство Путина и последующая борьба за власть означают нейтрализацию угрозы на ранней стадии, прежде чем его приспешники смогут отреагировать. Но это исключает возможность устроить показательный процесс и сделать его козлом отпущения за все злодеяния его правления, тем самым оправдав других, что позволит системе и ее элитам оставаться у власти с минимальным хаосом.

Это так называемый вариант Чаушеску. Румынский диктатор времен холодной войны был быстро казнен высшим военным командованием, в то время как его бывшая элита продолжила управлять страной в рамках номинально демократической системы.

О том, что подобные сценарии возможны, свидетельствует недавняя загадочная смерть Сергея Иванова, давнего союзника и друга Путина, 26 июня в возрасте 73 лет. Иванова также годами считали его вероятным преемником.

«Подобные инциденты создают проблемы для Путина. По мере того, как потенциальные соперники быстро устраняются, другие начинают чувствовать себя в опасности и выступать против него на упреждение», — пишет Forbes.

В условиях растущей паранойи что угодно может выступить триггером, отмечает издание:

«Это могут быть более масштабные украинские атаки на Москву, нехватка продовольствия, сепаратистские восстания в таких областях, как Татарстан, Башкортостан или Чечня, вторжение Украины в Крым».

Также важным фактором остаются действия Китая. Если Пекин решит, что ослабление Путина как лидера представляет угрозу для его собственных интересов, он может спровоцировать его падение различными способами, например, прекратив военную помощь или вторгшись в Сибирь.

«Дни Путина сочтены. Если эта тенденция сохранится или ухудшится, его, вероятно, свергнут в течение трех лет», — подчеркивается в статье.

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