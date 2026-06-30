Сколько будет стоить обучение в белорусских вузах в новом учебном году 1 30.06.2026, 11:24

Цены выросли.

Многие белорусские вузы уже утвердили стоимость обучения на платных отделениях в 2026–2027 учебном году. В течение двух предыдущих лет эти цены не повышались. Сейчас, судя по данным Myfin, в некоторых учебных заведениях они заметно выросли к уровню трехлетней давности.

Так, в БГУИР на дневной форме обучения за следующий учебный год в зависимости от факультета платникам придется заплатить от 4600 до 5250 рублей. Например, на факультете информационных технологий и управления стоимость обучения составит 5250 рублей, что примерно на 20% больше, чем в 2023-м.

В Академии управления на дневном отделении стоимость обучения по основным специальностям (государственное управление и право, государственное управление и экономика, управление информационными ресурсами) установили в размере 5900 рублей. Это более чем на треть превышает расценки трехлетней давности.

В Медуниверситете по самым популярным специальностям — лечебное дело и педиатрия — год учебы обойдется в 5 тыс. рублей, а для будущих стоматологов в 5,9 тыс. Цены здесь к 2023 году выросли примерно на 13%.

Напомним, что с этого года набор платников на дневное обучение в медвузах Беларуси отменили. Он остался только для заочников на специальность «фармация». Так что речь идет о тех, кто поступил в университет ранее.

Белорусский государственный технологический университет для большинства специальностей установил цену платного обучения в 5036 рублей. Только на факультете информационных технологий будет дороже — 5164 рубля.

В Белорусском государственном университете иностранных языков год для платников на дневном будет стоить 4515 рублей. Для сравнения: в 2023-м — 3948 рублей. В Белорусском государственном экономическом университете по всем специальностям обучение обойдется в 3896,4 рубля.

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