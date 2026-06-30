ISW поймал Путина на лжи 30.06.2026, 12:19

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фото: Getty Images

Американские аналитики разобрали интервью главы Кремля с картами.

Российский диктатор Владимир Путин в недавнем интервью пропагандисту Павлу Зарубину озвучил новую порцию существенно преувеличенных заявлений о продвижении оккупационных войск РФ в Украине, которые не соответствуют реалиям на поле боя — в частности, в районе Константиновки, Доброполья, Купянска.

Об этом пишут в своем отчете специалисты Института изучения войны. Они подробно проанализировали заявления Путина в интервью Зарубину, которое было обнародовано 28 июня и в котором диктатор пытался продвигать нарратив об «успехах» россиян по всей линии фронта.

Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Аналитики ISW подчеркивают, что эти заявления Путина «направлены на то, чтобы ложно представить позицию России на поле боя такой же — если не лучше — чем она была во время саммита США-Россия на Аляске в августе 2025 года». Однако на самом деле с тех пор ситуация на поле боя «резко изменилась», резюмируют авторы отчета.

Путин заявил Зарубину, что российские войска, мол, быстро продвигаются практически на всех участках линии фронта, а украинские удары якобы «абсолютно» не влияют на операции России на передовой. При этом он в основном упоминал бои за города и населенные пункты в Донецкой области, среди которых Лиман, Славянск, Краматорск, Константиновка и Доброполье. Однако аналитики ISW опровергли те цифры, которыми диктатор аргументировал свои тезисы.

В частности, Путин утверждал, что оккупанты почти полностью захватили Лиман; вошли в Николаевку (село к востоку от Славянска) и находятся примерно в 8−9 км от Славянска; в 4 км — от Краматорска. В свою очередь, ISW на основе геолокационных данных оценивает, что российские войска сохраняют присутствие (путем продвижения или инфильтрации) лишь на 4,3% территории Лимана; находятся на расстоянии до 12 км от Николаевки, 19 км от Славянска и 14 км от Краматорска.

Инфографика: ISW

Путин также утверждал, что российская группировка войск «Юг» якобы захватила 96% Константиновки, а подразделения российской 6-й мотострелковой дивизии обошли Константиновку и вошли в Алексеево-Дружковку (населенный пункт между Константиновкой и Дружковкой). В то же время оценка ISW фиксирует присутствие оккупантов (продвижение или инфильтрация) лишь на 36,98% территории города Константиновка. При этом российские захватчики не обеспечили контроль над этими районами города и не установили там устойчивых позиций, отмечают специалисты. Аналитики также подчеркивают, что россияне находятся в 7 км от Алексеево-Дружковки.

Инфографика: ISW

Путин заявил, что оккупанты из группировки войск Центр якобы вошли в Доброполье и Ганновку (населенный пункт к северо-востоку от Доброполья). Он также пытался утверждать, что к северу от Доброполья Силы обороны Украины якобы не имеют «заранее подготовленных оборонительных рубежей» [этот тезис вызвал удивление даже у российских «военкоров» — прим. ред.]. В то же время ISW зафиксировал геолокационные данные о том, что российские войска приблизились на расстояние до 7 км от Ганновки и Доброполья, но не вошли в эти населенные пункты.

Инфографика: ISW

Российский диктатор также пригрозил Украине потерей территорий в Сумской области, заявив, что оккупанты продолжают расширять «буферную зону» на севере региона и находятся в 10,5 км от города Сумы. Однако ISW зафиксировал присутствие российских инфильтрационных групп в 13 км от Сум, а общее продвижение российских войск — на расстояние до 17 км от города.

Инфографика: ISW

Что касается Купянска и Купянска-Узлового, то Путин продолжает отказываться признавать успешные украинские контратаки в этом районе в конце 2025 года. Путин утверждал, что российские войска находятся на расстоянии от 2,5 до 5 км от западной границы Купянска — в ISW предполагают, что он имел в виду продвижение оккупантов за пределы города. Однако на самом деле Силы обороны Украины освободили значительную часть Купянска и его окрестностей в конце декабря 2025 года, и с тех пор россияне пытаются вернуть себе территорию в этом районе. Аналитики Института изучения войны зафиксировали подтверждённые геолокацией доказательства, позволяющие оценить, что российские войска в настоящее время присутствуют на 2,39% территории Купянска и 2,77% территории Купянска-Вузлового, при этом оккупанты не удерживают никаких консолидированных позиций ни в одном из этих городов.

Инфографика: ISW

Аналогичным образом специалисты ISW опровергли и заявления Путина о якобы близком окружении украинских сил на левом берегу реки Оскол (которую Путин ошибочно назвал Старым Осколом, хотя это населенный пункт в самой РФ — прим. ред.). Путин утверждал, что российские войска давят на украинскую группировку численностью 5 тыс. военных с востока, севера и юга, и что до завершения окружения оккупантам якобы осталось всего 2 км. Однако ISW не обнаружил никаких доказательств того, что российские войска угрожают окружить украинских защитников в направлении Боровой или близки к тому, чтобы достичь реки Оскол в этом районе.

Инфографика: ISW

Путин также попытался опровергнуть продвижение Сил обороны Украины на юге в 2026 году. «Говорится и об успехах ВСУ на поле боя по освобождению территорий. Возникает вопрос: где это и каких территорий?» — саркастически заявил диктатор. На карте ниже специалисты ISW ответили диктатору на этот вопрос, напомнив, что украинские войска освободили:

более 400 кв. км территории на Александровском направлении с 1 января 2026 года;

значительную часть Купянска в конце 2025 года;

несколько населенных пунктов в Запорожской области с конца апреля 2026 года.

Инфографика: ISW

В ISW напоминают, что украинские войска также развернули «очень успешную» кампанию средне- и дальнобойных ударов по российским военным объектам и нефтяной инфраструктуре, «что оказывает каскадное влияние на логистику и операции России на поле боя, а также вызывает дефицит бензина и экономическую напряженность по всей России и на оккупированных территориях Украины». В то же время темпы продвижения России значительно замедлились: российские войска продвигались в среднем на 3,79 кв. км в день в июне 2026 года по сравнению со средним показателем 16,65 кв. км в день в августе 2025 года.

«Путин конструирует этот нарратив об „успехах“ на поле боя, чтобы скрыть растущую внутреннюю напряженность, с которой сталкивается Россия из-за украинской кампании дальнобойных ударов», — резюмирует ISW.

Эксперты Института изучения войны также озвучили следующие дополнительные выводы относительно заявлений диктатора в интервью Зарубину:

Путин тщательно конструирует реальность, которая изображает победу России в Украине как якобы неизбежную, одновременно преуменьшая реальные экономические потери от войны. Эта сконструированная псевдореальность основана на игнорировании тактических и оперативных реалий поля боя по состоянию на 2026 год и на постоянной приверженности России неприемлемым максималистским целям, подчеркивают аналитики. «Контроль Путина над информационным пространством и его способность формировать и распространять нарративы о российском военном успехе имеют решающее значение для поддержания этой ложной реальности», — отмечает ISW.

Путин и другие российские чиновники продолжают публично демонстрировать свою приверженность первоначальным военным целям России. В интервью Зарубину диктатор назвал главной целью России в войне «окончательное освобождение [захват] Донбасса и Новороссии».

Путин де-факто отклонил недавние новые предложения Украины о прекращении огня. В частности, в беседе с Зарубиным он утверждал, что Украина предложила России взаимное прекращение огня в отношении дальнобойных ударов и прекращение огня на фронте за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — то есть фактически прекращение боевых действий в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. ISW отмечает, что это первый случай, когда Путин публично озвучил такие украинские предложения о прекращении огня. Однако Путин сразу же отклонил эти предложения, заявив, что Россия, мол, не заинтересована в предоставлении Украине такого «спасения». Таким образом, это стало новым примером того, как именно Украина инициирует, а Россия отклоняет возможные меры по прекращению войны, отмечают в ISW.

Похоже, Путин признал тот факт, что саммит США и России на Аляске в августе 2025 года не привел к четким или практическим дипломатическим договоренностям. Путин, вероятно, признал это, чтобы избежать прямой конфронтации с администрацией Трампа, предполагают в ISW. В то же время диктатор заявил Зарубину, что Россия готова продолжить переговоры с Соединенными Штатами на основе саммита на Аляске. Однако эта заявленная готовность Путина вернуться к переговорам направлена на то, чтобы подтолкнуть США к возобновлению переговоров на условиях, будто бы ситуация на поле боя не изменилась с августа 2025 года — что, как свидетельствуют приведенные выше факты, не соответствует действительности, подчеркивают аналитики ISW.

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