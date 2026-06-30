ISW поймал Путина на лжи
- 30.06.2026, 12:19
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Американские аналитики разобрали интервью главы Кремля с картами.
Российский диктатор Владимир Путин в недавнем интервью пропагандисту Павлу Зарубину озвучил новую порцию существенно преувеличенных заявлений о продвижении оккупационных войск РФ в Украине, которые не соответствуют реалиям на поле боя — в частности, в районе Константиновки, Доброполья, Купянска.
Об этом пишут в своем отчете специалисты Института изучения войны. Они подробно проанализировали заявления Путина в интервью Зарубину, которое было обнародовано 28 июня и в котором диктатор пытался продвигать нарратив об «успехах» россиян по всей линии фронта.
Аналитики ISW подчеркивают, что эти заявления Путина «направлены на то, чтобы ложно представить позицию России на поле боя такой же — если не лучше — чем она была во время саммита США-Россия на Аляске в августе 2025 года». Однако на самом деле с тех пор ситуация на поле боя «резко изменилась», резюмируют авторы отчета.
Путин заявил Зарубину, что российские войска, мол, быстро продвигаются практически на всех участках линии фронта, а украинские удары якобы «абсолютно» не влияют на операции России на передовой. При этом он в основном упоминал бои за города и населенные пункты в Донецкой области, среди которых Лиман, Славянск, Краматорск, Константиновка и Доброполье. Однако аналитики ISW опровергли те цифры, которыми диктатор аргументировал свои тезисы.
В частности, Путин утверждал, что оккупанты почти полностью захватили Лиман; вошли в Николаевку (село к востоку от Славянска) и находятся примерно в 8−9 км от Славянска; в 4 км — от Краматорска. В свою очередь, ISW на основе геолокационных данных оценивает, что российские войска сохраняют присутствие (путем продвижения или инфильтрации) лишь на 4,3% территории Лимана; находятся на расстоянии до 12 км от Николаевки, 19 км от Славянска и 14 км от Краматорска.
Путин также утверждал, что российская группировка войск «Юг» якобы захватила 96% Константиновки, а подразделения российской 6-й мотострелковой дивизии обошли Константиновку и вошли в Алексеево-Дружковку (населенный пункт между Константиновкой и Дружковкой). В то же время оценка ISW фиксирует присутствие оккупантов (продвижение или инфильтрация) лишь на 36,98% территории города Константиновка. При этом российские захватчики не обеспечили контроль над этими районами города и не установили там устойчивых позиций, отмечают специалисты. Аналитики также подчеркивают, что россияне находятся в 7 км от Алексеево-Дружковки.
Путин заявил, что оккупанты из группировки войск Центр якобы вошли в Доброполье и Ганновку (населенный пункт к северо-востоку от Доброполья). Он также пытался утверждать, что к северу от Доброполья Силы обороны Украины якобы не имеют «заранее подготовленных оборонительных рубежей» [этот тезис вызвал удивление даже у российских «военкоров» — прим. ред.]. В то же время ISW зафиксировал геолокационные данные о том, что российские войска приблизились на расстояние до 7 км от Ганновки и Доброполья, но не вошли в эти населенные пункты.
Российский диктатор также пригрозил Украине потерей территорий в Сумской области, заявив, что оккупанты продолжают расширять «буферную зону» на севере региона и находятся в 10,5 км от города Сумы. Однако ISW зафиксировал присутствие российских инфильтрационных групп в 13 км от Сум, а общее продвижение российских войск — на расстояние до 17 км от города.
Что касается Купянска и Купянска-Узлового, то Путин продолжает отказываться признавать успешные украинские контратаки в этом районе в конце 2025 года. Путин утверждал, что российские войска находятся на расстоянии от 2,5 до 5 км от западной границы Купянска — в ISW предполагают, что он имел в виду продвижение оккупантов за пределы города. Однако на самом деле Силы обороны Украины освободили значительную часть Купянска и его окрестностей в конце декабря 2025 года, и с тех пор россияне пытаются вернуть себе территорию в этом районе. Аналитики Института изучения войны зафиксировали подтверждённые геолокацией доказательства, позволяющие оценить, что российские войска в настоящее время присутствуют на 2,39% территории Купянска и 2,77% территории Купянска-Вузлового, при этом оккупанты не удерживают никаких консолидированных позиций ни в одном из этих городов.
Аналогичным образом специалисты ISW опровергли и заявления Путина о якобы близком окружении украинских сил на левом берегу реки Оскол (которую Путин ошибочно назвал Старым Осколом, хотя это населенный пункт в самой РФ — прим. ред.). Путин утверждал, что российские войска давят на украинскую группировку численностью 5 тыс. военных с востока, севера и юга, и что до завершения окружения оккупантам якобы осталось всего 2 км. Однако ISW не обнаружил никаких доказательств того, что российские войска угрожают окружить украинских защитников в направлении Боровой или близки к тому, чтобы достичь реки Оскол в этом районе.
Путин также попытался опровергнуть продвижение Сил обороны Украины на юге в 2026 году. «Говорится и об успехах ВСУ на поле боя по освобождению территорий. Возникает вопрос: где это и каких территорий?» — саркастически заявил диктатор. На карте ниже специалисты ISW ответили диктатору на этот вопрос, напомнив, что украинские войска освободили:
более 400 кв. км территории на Александровском направлении с 1 января 2026 года;
значительную часть Купянска в конце 2025 года;
несколько населенных пунктов в Запорожской области с конца апреля 2026 года.
В ISW напоминают, что украинские войска также развернули «очень успешную» кампанию средне- и дальнобойных ударов по российским военным объектам и нефтяной инфраструктуре, «что оказывает каскадное влияние на логистику и операции России на поле боя, а также вызывает дефицит бензина и экономическую напряженность по всей России и на оккупированных территориях Украины». В то же время темпы продвижения России значительно замедлились: российские войска продвигались в среднем на 3,79 кв. км в день в июне 2026 года по сравнению со средним показателем 16,65 кв. км в день в августе 2025 года.
«Путин конструирует этот нарратив об „успехах“ на поле боя, чтобы скрыть растущую внутреннюю напряженность, с которой сталкивается Россия из-за украинской кампании дальнобойных ударов», — резюмирует ISW.
Эксперты Института изучения войны также озвучили следующие дополнительные выводы относительно заявлений диктатора в интервью Зарубину:
Путин тщательно конструирует реальность, которая изображает победу России в Украине как якобы неизбежную, одновременно преуменьшая реальные экономические потери от войны. Эта сконструированная псевдореальность основана на игнорировании тактических и оперативных реалий поля боя по состоянию на 2026 год и на постоянной приверженности России неприемлемым максималистским целям, подчеркивают аналитики. «Контроль Путина над информационным пространством и его способность формировать и распространять нарративы о российском военном успехе имеют решающее значение для поддержания этой ложной реальности», — отмечает ISW.
Путин и другие российские чиновники продолжают публично демонстрировать свою приверженность первоначальным военным целям России. В интервью Зарубину диктатор назвал главной целью России в войне «окончательное освобождение [захват] Донбасса и Новороссии».
Путин де-факто отклонил недавние новые предложения Украины о прекращении огня. В частности, в беседе с Зарубиным он утверждал, что Украина предложила России взаимное прекращение огня в отношении дальнобойных ударов и прекращение огня на фронте за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — то есть фактически прекращение боевых действий в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. ISW отмечает, что это первый случай, когда Путин публично озвучил такие украинские предложения о прекращении огня. Однако Путин сразу же отклонил эти предложения, заявив, что Россия, мол, не заинтересована в предоставлении Украине такого «спасения». Таким образом, это стало новым примером того, как именно Украина инициирует, а Россия отклоняет возможные меры по прекращению войны, отмечают в ISW.
Похоже, Путин признал тот факт, что саммит США и России на Аляске в августе 2025 года не привел к четким или практическим дипломатическим договоренностям. Путин, вероятно, признал это, чтобы избежать прямой конфронтации с администрацией Трампа, предполагают в ISW. В то же время диктатор заявил Зарубину, что Россия готова продолжить переговоры с Соединенными Штатами на основе саммита на Аляске. Однако эта заявленная готовность Путина вернуться к переговорам направлена на то, чтобы подтолкнуть США к возобновлению переговоров на условиях, будто бы ситуация на поле боя не изменилась с августа 2025 года — что, как свидетельствуют приведенные выше факты, не соответствует действительности, подчеркивают аналитики ISW.