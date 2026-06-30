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В деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям

  • 30.06.2026, 13:12
В деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям

Видеофакт.

Белорусы сняли на видео рысь, которая пришла в деревню Логойского района. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».

В Instagram белоруска выложила видео, где рысь гуляет по кромке леса рядом с жилыми домами в деревне Закриничье Логойского района. Авторами ролика оказались соседи отца девушки, к которому она приезжает в гости.

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