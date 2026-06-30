Британия перестраивает армию по образцу ВСУ 30.06.2026, 13:24

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Новая концепция подразумевает использование недорогих современных вооружений.

Великобритания объявила о крупнейшей за последние десятилетия реформе вооруженных сил, сделав основой новой военной стратегии опыт войны в Украине. Как сообщает Politico (перевод — сайт Charter97.org), представленный план предполагает переход к более гибкой армии, где главную роль будут играть беспилотные технологии, автономные системы и искусственный интеллект.

Главный принцип новой концепции — использовать сравнительно недорогие средства для поражения дорогостоящих целей. Власти намерены внедрять новые разработки в течение недель, а не лет, максимально ускорив путь от испытаний до серийного производства.

Одним из ключевых изменений станет отказ от расширения флота за счет новых эсминцев и фрегатов. Вместо этого Великобритания планирует построить как минимум шесть кораблей, предназначенных для управления роями морских и воздушных беспилотников. Параллельно Королевские ВВС развивают программу «ведомых» дронов в рамках международного проекта GCAP.

План представил бывший премьер-министр Кир Стармер незадолго до ухода с поста. Реализацией реформ, как ожидается, займется его вероятный преемник Энди Бернхэм. Дополнительные расходы в нынешний парламентский срок составят около 15 млрд фунтов стерлингов, из которых 5 млрд направят на масштабную программу развития беспилотных технологий.

Также в стране создадут крупнейший в Европе центр испытаний дронов и специальную структуру, которая займется быстрым развертыванием массового производства новых систем.

Несмотря на рост оборонных расходов, Британия пока лишь частично приближается к ориентиру НАТО в 3,5% ВВП на оборону к 2035 году. Эксперты считают, что ставка должна делаться не столько на численность войск, сколько на их мобильность, технологичность и высокую боевую эффективность.

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