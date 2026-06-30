Российские нефтяные гиганты ввели лимиты на заправках в Москве
- 30.06.2026, 14:20
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Наливать бензин или дизель в канистры россиянам категорически запретили.
В Москве и Подмосковье на АЗС российских нефтяных гигантов «Газпромнефть» и «Лукойл» ввели лимиты на продажу горючего в одни руки, сообщает российское РБК.
В сети «Газпромнефть» один клиент может приобрести не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива за одну заправку. Наливать горючее в канистры на этих АЗС полностью запрещено.
На трассовых станциях этой сети действуют другие ограничения. Там водителям отпускают до 30 л бензина или до 200 л дизеля. На одной из московских заправок также действует аналогичный предел на бензин в 30 литров.
Похожие лимиты ввели и на трех заправках компании «Лукойл» в Москве. В частности, на одной АЗС водитель может купить максимум 30 литров горючего, а на двух других - всего 20 литров. Продажа в канистры на этих станциях также заблокирована.