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На городской пляж в Минской области пришли дикие лошади

  • 30.06.2026, 15:08
На городской пляж в Минской области пришли дикие лошади
Иллюстративное фото: Павел МАРТИНЧИК

Видеофакт.

На пляж в агрогородке Саковщина в Минской области пришел табун диких лошадей. Видео с ними опубликовала провластная телерадиокомпания «Гродно».

«Вероятно, спасаясь от зноя, животные вышли к воде и спокойно прогуливались по берегу, подходя к отдыхающим. Люди на такую компанию реагировали дружелюбно — одна из отдыхающих даже сумела погладить неожиданных гостей», — сообщил телеканал.

Отметим, что первых представителей популяции диких тарпановидных лошадей породы коник в 2019 году безвозмездно передали Нидерланды.

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