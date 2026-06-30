На городской пляж в Минской области пришли дикие лошади
- 30.06.2026, 15:08
Видеофакт.
На пляж в агрогородке Саковщина в Минской области пришел табун диких лошадей. Видео с ними опубликовала провластная телерадиокомпания «Гродно».
«Вероятно, спасаясь от зноя, животные вышли к воде и спокойно прогуливались по берегу, подходя к отдыхающим. Люди на такую компанию реагировали дружелюбно — одна из отдыхающих даже сумела погладить неожиданных гостей», — сообщил телеканал.
Отметим, что первых представителей популяции диких тарпановидных лошадей породы коник в 2019 году безвозмездно передали Нидерланды.