Сейм Литвы денонсировал соглашение с Беларусью 30.06.2026, 15:45

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Фото: DELFI

Проект закона поддержали все участвовавшие в голосовании 98 депутатов.

Сейм Литвы 30 июня принял законопроект, денонсирующий так и не вступившее в силу соглашение с Беларусью о порядке поездок жителей приграничных территорий, сообщает пресс-служба законодательного органа, сообщает LRT.

Отмечается, что проект закона поддержали все участвовавшие в голосовании 98 депутатов.

«Соглашение было заключено с тем, чтобы предоставить лицам, проживающим на приграничных территориях Литвы и Беларуси, возможность пересекать государственную границу по специальным разрешениям на местное приграничное движение и находиться на приграничной территории другого государства до 90 дней в течение полугода», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как заявил во время представления законопроекта замминистра иностранных дел Литвы Видмантас Вербицкас, документ так и не заработал, поскольку Вильнюс не получил от Минска уведомления о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Он отметил, что сама Литва ратифицировала это соглашение 28 июня 2011 года и уведомила Беларусь по дипломатическим каналам о завершении процедур со своей стороны.

«По мнению Министерства иностранных дел, с учетом того, что это соглашение не вступило в силу и с момента его заключения прошло более 15 лет, оно утратило актуальность для обеих сторон, поэтому целесообразно его денонсировать», — сказал Вербицкас.

О предложении МИД Литвы денонсировать соглашение о приграничном передвижении с Беларусью 23 марта 2026 года сообщал новостной портал Delfi.

Согласно документу, подписанному Литвой и Беларусью в 2010 году, определенным категориям жителей приграничных районов разрешалось бы пересекать государственную границу без виз с помощью специальных разрешений. Документ позволял находиться на 50-километровой приграничной территории другой страны до 90 дней в течение полугода.

Предполагалось выдавать разрешения сроком на пять лет постоянным жителям приграничных территорий, которые из-за семейных отношений, по экономическим причинам, в силу культурных связей, а также других важных причин планировали часто находиться на приграничной территории соседнего государства. Эти разрешения не давали права на работу.

Следует отметить, что в белорусской нормативно-правовой базе есть закон от 10 января 2011 года «О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Литовской Республики о порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий Республики Беларусь и Литовской Республики».

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