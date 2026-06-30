«Ну что с убогих взять?»5
- 30.06.2026, 15:32
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Почему россиянам так сложно выучить правильные названия соседних стран.
Каждый день в соцсетях встречаются жители соседней страны, которые пытаются доказать белорусам, кыргызам, молдаванам, что наименования их стран звучат не так, как прописано в официальных документах.
Так, один из россиян в соцсети Threads заявил о том, что не может понять возмущения по поводу коверкания названия Беларуси. В ответ наши соотечественники попытались объяснить ему причину неприятия наименования «Белоруссия», заметил сайт Charter97.org:
— И русские, и белорусы говорят на русском языке, а на русском языке название нашей страны — Республика Беларусь, прикинь? А австрийцы говорят на немецком, и на немецком их страна заучит как Österreich. Вот это чудеса, неподвластные твоему уму, да?
— По-моему ситуации аналогична той, когда родители назвали ребенка София, и имя Соня считают недопустимым в обращении. Всем друзьям и родственникам объяснили что к ребенку нужно так обращаться, и те родственники, знакомые и друзья которые уважают родителей, используют этот вариант имени. Но обязательно найдутся такие, которые считают, что им лучше знать и будут постоянно называть ребенка Соня потому что так удобнее и привычнее.
— Это реально то же самое, что Калининград называть Кенигсбергом Те, кто называют так, не признают город российским. Это многое говорит о человеке То же самое с Алма—Атой и Алматы, Белоруссией и Беларусью, Киргизией и Кыргызстаном. Называя по советски, подчеркиваешь отрицание суверенитета и независимости ,это и раздражает людей Люди считывают это на подсознательном уровне.
— Абсолютно согласна с вами. Не встречала еще ни одного американца или европейца, которые, после просьбы называть страну ее официальным названием — Belarus, а не Byelorussia кровь из носу бились бы за это и что-то доказывали. Обычно люди адекватно воспринимают, с пониманием и уважением к гражданам страны.
— Не связывайтесь с русскими, они никогда не поймут, в чем проблема.
— Просто не все в России говорят грамотно. Там и «ихние» говорят, и «евоные».
— Ну не могут они! Ну что с убогих взять? Ну нет там у них ничего!