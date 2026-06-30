На немецком рынке жилья произошел шок 30.06.2026, 14:45

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Стоимость аренды растет в четыре раза быстрее зарплат.

Жителям Германии, находящимся в поиске новой квартиры, приходится все глубже залезать в свои карманы. В то время как реальная заработная плата за последние три года выросла всего на 5,1%, запрашиваемая арендная плата в крупнейших городах увеличилась на 20%. Это показывают последние данные по арендной плате от портала недвижимости immowelt, пишет Bild.

В Гамбурге арендная плата выросла особенно резко — на 20,2% с 2023 года. За ним следуют Дрезден (+18%) и Франкфурт-на-Майне (+17,7%). Для многих домохозяйств такая тенденция означает, что все большая часть их зарплаты ежемесячно тратится на аренду.

Самым дорогим городом страны по-прежнему остается Мюнхен. Средняя арендная плата за недавно выставленные на продажу квартиры составляет 21,44 евро за квадратный метр. За квартиру площадью 75 квадратных метров это примерно на 218 евро больше в месяц, чем три года назад. Франкфурт (+190 евро) и Гамбург (+175 евро) также зафиксировали значительный рост.

Главной причиной подорожания остается масштабный дефицит жилья. Высокие строительные затраты, повышение процентных ставок и длительные процессы согласования замедляют новое строительство. В 2025 году по всей стране было построено всего 206 600 квартир. Это на 18% меньше, чем в предыдущем году. При этом целью федерального правительства по-прежнему остается строительство 400 000 новых квартир ежегодно.

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