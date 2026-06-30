Украинца почти два месяца удерживают в гродненском ИВС 30.06.2026, 12:56

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Родные не знают, в чем его обвиняют.

Украинец Богдан Гериш уже почти два месяца находится под стражей в Беларуси. Мужчина задержали на границе. У родных нет информации о его состоянии, а адвокат пока не смогла добиться встречи с ним. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Богдану 29 лет, он постоянно проживает и зарегистрирован в Риме (Италия), где официально работает. По словам родных украинца, его задержали 6 мая при пересечении белoрусской границы в районе Гродно. Он ехал на рейсовом автобусе с другими пассажирами из Латвии в Польшу через территорию Беларуси. Во время прохождения пограничного контроля силовики задержали его, изъяли телефон и документы.

Последний раз родственники общались с ним 8 мая. Тогда Богдан позвонил из изолятора и сообщил, что его арестовали на 15 суток — до 22 мая. После этого связь с ним прервалась.

«По информации, которую семье удалось получить, сейчас Богдан содержится в Октябрьском ИВС Гродно. При этом адвокат пока не смогла получить разрешение на посещение подзащитного и выяснить, с чем связано его заключение. Во время задержания у Богдана изъяли действующий итальянский вид на жительство, который до сих пор находится у сотрудников правоохранительных органов. Девушка Богдана, которая сейчас находится в Польше, беременна», — пишет «Вясна».

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