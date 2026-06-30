В первом регионе России предложили продавать бензин по номерам машин 4 30.06.2026, 13:01

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Такой подход может быть внедрен на 57 АЗС сетей «Роснефти» и «Газпрома».

В Орловской области обсудят введение нового порядка продажи бензина, при котором дни заправки машин жителей региона будут определять по автомобильным номерам, сообщил губернатор Андрей Клычков. «В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и так далее. Отпускать будем до 50 литров», — описал губернатор суть схемы в ходе прямого эфира во «ВКонтакте», заметил сайт The Moscow Times.

По словам Клычкова, такой подход может быть внедрен на 57 АЗС сетей «Роснефти» и «Газпрома». При этом водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины только на трех отдельных АЗС в Орле. «Для меня приоритет — жители Орловской области, а не транзитные автомобили или те, кто просто проезжает мимо», — отметил Клычков. Он добавил, что эта мера снизит ажиотаж и обеспечит водителей топливом на полторы–две недели. «Мы проработали эти предложения. В среду будем выносить [их] на штаб с силовиками для того, чтобы принять это решение и запустить его в регион», — заключил губернатор.

В Орловской области ввели ограничения на продажу топлива 24 июня. В регионе установили лимит по продаже бензина на одного человека — не более 30 литров для заправок в городах и не более 50 литров на трассе. Полные или частичные ограничения на отпуск топлива официально ввели в 40 регионах России, тогда как те или иные перебои были зафиксированы в 80 субъектах. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что в стране «достаточно» топлива, а спрос на него подскочил на 20–30% из-за ажиотажа россиян. «Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какого-то времени», — говорил Новак.

Владимир Путин признал, что удары ВСУ по российской инфраструктуре «создают проблемы» и приводят к «определенному дефициту» топлива. В то же время он заверял, что «все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются» и «все у нас работает стабильно». Для решения проблемы дефицита топлива, по словам Путина, необходимо «быстрее выходить из ремонтов», нарастить производство средств ПВО для защиты важных объектов инфраструктуры и увеличить объемы импорта бензина.

ВСУ усилили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) весной, атаковав рекордное число предприятий в мае — 16. В результате выпуск бензина обвалился на 25% — до 85 тыс. тонн. При этом в летние месяцы экономика потребляет 110 тыс. тонн автобензина в сутки. «Кампания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к худшему топливному кризису в своей истории», — отмечали аналитики Energy Intelligence.

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