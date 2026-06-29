Герасимов обманул Путина? 1 29.06.2026, 11:59

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Валерий Герасимов

Что стоит за последними заявлениями главы Кремля.

Победные заявления российского диктатора Владимира Путина о продвижении на фронте связаны с тем, что ему докладывают о достижениях, не соответствующих реальности. Об этом в комментарии unian.net заявил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

«Это то, что ему докладывает его Генштаб. Они докладывают дважды в день. То есть дважды в день к нему приходят военные и докладывают о том, что происходит. Но не является большой тайной, что российская карта боевых действий отличается от реальности, от Deep State, от ISW на 15–17 км», – сказал он.

То есть, по словам эксперта, российская карта боевых действий отображает на 15–17 км более выгодные для них позиции, чем они есть в реальности.

«Это связано с тем, что регулярно нужно подавать наверх позитивные новости. Длительное время подавать негатив, не дай Бог, или в лучшем случае что-то нейтральное, всё равно приводит к недовольству, могут быть кадровые перестановки, поэтому они правильно уловили настроение. Хочешь, чтобы всё было хорошо, – докладывай каждый день о небольших, но позитивных новостях: там пришли, там закрепились, там выбили. Никто уже не спрашивает дальше, как это происходит, где они стоят, не стоят или погибли. Главное – чтобы шефу доложили», – пояснил Ступак.

По его мнению, такие позитивные доклады подталкивают Путина к ведению боевых действий. Западные аналитики говорят, что оккупанты застряли, но согласно российской карте они движутся вперед, поэтому пока Путин не садится за стол переговоров.

Эксперт подчеркнул, что удары Украины по территории России являются болезненными, в первую очередь для Крыма и оккупированных территорий:

«Речь не идет о том, что там нет топлива. На черном рынке его можно купить, но это 250 грн за литр. Но мы увидим эффект, ориентировочно, через месяц-полтора, когда закончатся запасы, накопленные российскими военными на этих оккупированных территориях, и тогда мы действительно увидим первые результаты наших атак».

Из-за дефицита топлива, как отметил Ступак, уменьшится и количество ударов дронами по Украине, потому что для их зарядки нужны генераторы, соответственно – и бензин.

«Если не привезли бензин или дизель-генератор, нет тока, нет зарядки батареи – все, количество дронов будет меньше, радиус действия будет меньше. Но я ожидаю, что это будет в августе. Еще в июле, я думаю, запасы останутся, а вот в августе – будут какие-то результаты», – сказал он.

Кроме того, по его мнению, заявление Путина о том, что до сих пор целью является весь Донбасс и «Новороссия» до Одессы и Харькова, – это скорее для внутренней аудитории:

«Как вариант, они действительно могут за весь календарный год захватить где-то 90–95 процентов Константиновки. Думаю, что к концу лета мы потеряем две трети Константиновки. Но Славянск-Краматорск – это большие крепости».

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