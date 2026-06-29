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За выходные очередь в ЕС выросла на сотни авто

  • 29.06.2026, 12:54
За выходные очередь в ЕС выросла на сотни авто

Какая ситуация на белорусской границе.

С пятницы очередь грузовых авто на въезд в Литву и Польшу увеличилась на 210 единиц. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 29 июня.

По данным ГПК, более 500 фур фиксируется перед погранпереходами Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи). За выходные польские контролирующие службы приняли на свою территорию 29% грузового транспорта.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают около 40 большегрузов. Сопредельная сторона с пятницы оформила 20% грузовиков от нормы.

Кроме этого, незначительная очередь легковушек фиксируется на въезд в Польшу перед пунктом пропуска Кузница Белостоцкая (Брузги) — 30 авто. Сотрудники сопредельного погранперехода за выходные оформили 27% транспорта.

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