За выходные очередь в ЕС выросла на сотни авто
- 29.06.2026, 12:54
Какая ситуация на белорусской границе.
С пятницы очередь грузовых авто на въезд в Литву и Польшу увеличилась на 210 единиц. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 29 июня.
По данным ГПК, более 500 фур фиксируется перед погранпереходами Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи). За выходные польские контролирующие службы приняли на свою территорию 29% грузового транспорта.
Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают около 40 большегрузов. Сопредельная сторона с пятницы оформила 20% грузовиков от нормы.
Кроме этого, незначительная очередь легковушек фиксируется на въезд в Польшу перед пунктом пропуска Кузница Белостоцкая (Брузги) — 30 авто. Сотрудники сопредельного погранперехода за выходные оформили 27% транспорта.