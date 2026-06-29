Бойцы ВСУ остроумно ответили на заявление Путина
- 29.06.2026, 12:59
Глава Кремля анонсировал бои на территории России.
В Группировке объединенных сил Вооруженных сил Украины прокомментировали заявление российского диктатора Владимира Путина об «окружении» украинских подразделений в Старом Осколе Белгородской области РФ.
«Мы убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем рассматривать бои за Старый Оскол как анонс с его стороны», — говорится в сообщении.
28 июня Путин в интервью пропагандистам российского СМИ заявил, что ВСУ «почти окружены» в районе реки Старый Оскол. Однако Старый Оскол — это не река, а город в Белгородской области РФ, более чем в 100 км от границы с Украиной.
«К большому сожалению, на данный момент мы лишь работаем над продвижением к этому городу, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ», — заявили в Группировке.