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Бойцы ВСУ остроумно ответили на заявление Путина

  • 29.06.2026, 12:59
Бойцы ВСУ остроумно ответили на заявление Путина
Коллаж: 24 канал

Глава Кремля анонсировал бои на территории России.

В Группировке объединенных сил Вооруженных сил Украины прокомментировали заявление российского диктатора Владимира Путина об «окружении» украинских подразделений в Старом Осколе Белгородской области РФ.

«Мы убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем рассматривать бои за Старый Оскол как анонс с его стороны», — говорится в сообщении.

28 июня Путин в интервью пропагандистам российского СМИ заявил, что ВСУ «почти окружены» в районе реки Старый Оскол. Однако Старый Оскол — это не река, а город в Белгородской области РФ, более чем в 100 км от границы с Украиной.

«К большому сожалению, на данный момент мы лишь работаем над продвижением к этому городу, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ», — заявили в Группировке.

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