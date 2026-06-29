Каждый пятый самолет крупнейших российских авиакомпаний не выходит в рейс 29.06.2026, 13:46

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Из-за технических неисправностей.

Крупнейшие российские авиаперевозчики не выводят в рейсы почти 20% имеющихся у них лайнеров на фоне нехватки запчастей и необходимости техобслуживания. Как пишет «Коммерсант», у 11 авиакомпаний, которые обеспечивают более 90% всего российского пассажиропотока, простаивают 130 из 673 самолетов, в то время как нормальным уровнем в летний период, по словам специалистов, считается простой из-за планового обслуживания до 10% летного состава. А если не брать в расчет группу «Аэрофлот», на которую приходится половина лайнеров среди крупных компаний, то у восьми перевозчиков не летает почти треть парка — 93 из 322 самолетов.

Самый существенный простой — треть авиапарка — этим летом у крупнейшей частной авиакомпании S7. Из-за проблем с двигателем не летают 32 самолета А320neo и один Embraer (всего у нее 104 лайнера). «Уральские авиалинии» не выводят в рейсы 10 из 51 самолета, в том числе все восемь А321neo и по одному А320 и А321 (с января и апреля соответственно). У Utair из 59 лайнеров на приколе стоят девять (семь из них вывели из эксплуатации с 2023 по 2025 год), включая все три дальнемагистральных Boeing 767. У Nordwind этим летом не летают 12 из 27 самолетов, в том числе три из пяти дальнемагистральных А330 и три из четырех дальних Boeing 777.

Red Wings отправило в простой пять из 26 машин, в том числе два из трех Boeing 777. Два из 20 SSJ 100 не летают несколько месяцев, а третий был отстранен от полетов 18 июня из-за неисправности двигателей. Smartavia остановила полеты трех из 13 лайнеров, включая оба А320neo и Boeing 737. У крупнейшего чартерного перевозчика Azur Air, у самолетов которого были выявлены серьезные проблемы с двигателями, после проверки Росавиации допустили к полетам лишь 6 из 23 бортов (в простое — 74% парка). «Азимут», который на прошлой неделе заявил о критической ситуации с авиатопливом, простаивает 4 из 19 SSJ 100. В компании заявили, что эксплуатируют все свои суда «с учетом прохождения форм ТО».

У группы «Аэрофлот», имеющей 349 самолетов, не летают в общей сложности 37 лайнеров. Большая часть — у авиакомпании «Россия» (у нее в простое — 30 из 136 бортов). «На крыле» находятся два из восьми дальнемагистральных двухэтажных Boeing 747, 4 из 10 Boeing 777, 61 из 78 «суперджетов». Два SSJ 100 перестали выходить в рейсы 24 июня из-за неисправности двигателя (остальные — в течение 2022–2025 годов). У самого «Аэрофлота» не летают лишь семь из 171 лайнера, в том числе три из шести Airbus 320neo, 1 из 12 А330, один из семи А350, а также два Boeing 777.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, треть не эксплуатируемых крупнейшими авиакомпаниями самолетов — это «неплохой показатель» для отрасли, которая пятый год находится под санкциями. Однако собеседники прогнозируют усугубление выбытия авиапарка с 2027 года из-за устаревания бортов и сокращения ресурсов, особенно SSJ 100.

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