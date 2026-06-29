Эта промышленная революция не похожа на предыдущую 29.06.2026, 13:28

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Подход политиков к автоматизации не сработает в случае с искусственным интеллектом.

Новая волна искусственного интеллекта радикально отличается от предыдущих этапов автоматизации и делает устаревшими традиционные подходы государств к защите рынка труда. Нынешний технологический сдвиг сравним с промышленной революцией, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Исторически правительства реагировали на автоматизацию через переобучение работников, пособия по безработице и стимулирование новых рабочих мест. Однако этот подход, по мнению автора, уже не справляется с масштабом изменений. ИИ затрагивает прежде всего умственный и аналитический труд — именно те сферы, где сосредоточены высококвалифицированные специалисты с университетским образованием.

Исследования показывают, что в ближайшие годы под риском могут оказаться десятки миллионов рабочих мест, а потери доходов могут исчисляться триллионами долларов. При этом увольнения носят не временный, а структурный характер: компании перестраивают бизнес-модели вокруг ИИ.

Одной из ключевых проблем становится то, что автоматизация разворачивается быстрее, чем государства способны адаптировать системы переобучения. В отличие от прежних технологических волн, ИИ одновременно способен и заменять, и «дополнять» работников, что делает границу между сохранением и потерей работы размытым.

Отдельно выделяется риск для финансовой модели государств. Налоговые системы в развитых странах в значительной степени опираются на доходы от труда, тогда как прибыль от капитала облагается мягче. Перенос доходов в пользу владельцев технологий может сократить налоговую базу, на которой строятся социальные программы поддержки.

В качестве альтернативы предлагается переосмысление политики: превращение постоянного обучения в базовую инфраструктуру, введение прозрачной оценки влияния ИИ на занятость, а также перераспределение выгод от роста производительности через налоговые реформы или «дивиденды от ИИ».

Автор подчеркивает, что страны, инвестирующие в автоматизацию, должны одновременно решать вопрос распределения ее результатов. В противном случае рост богатства будет сопровождаться усилением неравенства и ослаблением социальной устойчивости.

Итоговый вывод статьи жесткий — применение старых инструментов эпохи заводской автоматизации к экономике искусственного интеллекта может привести не к адаптации, а к системному кризису занятости и государственных финансов.

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