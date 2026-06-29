Вдоль белорусско-украинской границы продолжают лететь российские дроны 5 29.06.2026, 11:54

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Несмотря на отключение ретрансляторов.

В последние дни, с пятницы 26 июня, возобновились пролеты групп российских ударных БпЛА вдоль границы Беларуси и Украины. По сообщению Воздушных сил ВСУ, в пятницу было сразу три случая, когда группы беспилотников, запущенные из Брянской области РФ, курсировали на севере Черниговщины в направлении Любеча и Славутича вдоль границы с Гомельщиной: около 08:00, около 16:00, около 21:00.

Ситуация повторилась в субботу около 19:30, когда очередная группа БпЛА двигалась вдоль границы в направлении Славутича, отмечает «Флагшток».

Движение российских БпЛА вблизи границы с Беларусью 27 июня. Две группы движутся вдоль границы на Любеч и Славутич

Схема: «еРадар»

При этом дроны не огибали «брагинский карман» и не летели далее на Житомирщину. С территории Беларуси, после случая 25 июня, залеты российских БпЛА мониторинговые каналы не фиксировали. Нет об этом и свидетельств очевидцев.

Почему пролеты дронов вдоль белорусско-украинской границы продолжились, несмотря на заявление об отключении в Беларуси ретрансляторов, объяснил советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов («Флэш») в интервью «Суспільне». Помимо темы ретрансляторов он рассказал, как еще Россия использует белoрусскую инфраструктуру при воздушных атаках территории Украины:

«Вторая часть истории такова, что на каждом «Шахеде» установлен LTE-модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда российские «Шахеды» и «Герберы» летают рядом с границей Беларуси, они могут «цепляться» за беларусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины».

В то же время он подтвердил, что те самые ретрансляторы, о которых говорил Владимир Зеленский, были отключены в Беларуси, и объяснил, для чего их использовала Россия. Один из ретрансляторов находился в Брагинском районе Гомельщины, предположительно, на территории радиационного заповедника:

«Мы фиксировали работу четырех ретрансляторов. Один из них стоял у границы, неподалеку от города Славутич. Поэтому все разведывательные БпЛА, которые летали над Киевом, «Герберы» — вся эта нечисть управлялась с этой точки в Беларуси. Потому что самая короткая до Киева дистанция для радиоуправления с территории РФ — 210 километров, а из Беларуси 140 км».

Сергей Бескрестнов (Флеш)

Фото: AP/Hanna Arhirova

По словам «Флэша», уже несколько лет россияне устанавливают на «Шахеды» радиомодемы связи. Это позволяет им получать разведывательную информацию с камер «Шахедов» и управлять им как FPV-дроном — по радиоканалу с территории России. Каждая такая точка позволяет управлять БпЛА на дистанции до 200 километров:

«Но есть такие места, до которых вышки из России не достают. Например, Львов, Ковель другие регионы Запада Украины. Чтобы управлять ударными и разведывательными БпЛА, которые запускали по этим территориям, россияне использовали четыре башни с установленными на них ретрансляторами сигнала на территории Беларуси».

Эксперт рассказал, как выглядят ретрансляторы: башня высотой 45-70 метров — это может быть вышка мобильного оператора, телебашня или вообще любая башня, на которой устанавливают подключенный к интернету приемопередатчик и антенну, направленную в сторону Украины.

«Флэш» отметил, что из-за отключения ретрансляторов атаки на северо-запад Украины не прекратятся, но будут происходить не в режиме онлайн-управления:

«Это будут стандартные атаки «Шахедов» по GPS-координатам. Не будет разведки. Это очень важно, потому что россияне не только атакуют нас онлайн благодаря этим сетям — они делают мощную разведку, ища наши объекты инфраструктуры, наше ПВО и так далее. Не будет онлайн-атак на локомотивы поездов, опять-таки на ПВО».

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