Названо главное качество нового Джеймса Бонда 29.06.2026, 12:38

фото: Getty/PA

Об это рассказала кастинг-директор франшизы.

Кастинг-директор фильмов о Джеймсе Бонде Дебби Макуильямс, работавшая над франшизой почти 40 лет, рассказала, каким должен быть следующий исполнитель роли агента 007. По ее мнению, главная черта идеального Бонда — загадочность, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Макуильямс, которая подбирала актеров для 13 фильмов серии и открыла миру Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга, считает, что нынешние фавориты не подходят для этой роли. Среди них называют Каллума Тернера, Харриса Дикинсона и Джейкоба Элорди.

По словам специалиста, зрители не должны знать слишком много о будущем Бонде. Именно таинственность делает персонажа убедительным как профессионального разведчика. Известность актера, наоборот, мешает восприятию образа.

Макуильямс напомнила, что кандидатура Дэниела Крейга в свое время также вызвала волну критики. Против его назначения выступали поклонники франшизы, представители студии и даже режиссер. Однако позже именно Крейг стал одним из самых успешных исполнителей роли.

Кастинг-директор также раскритиковала идею выбирать нового Бонда путем общественного голосования. Она вспомнила, как после перехода творческого контроля над франшизой к Amazon Джефф Безос спросил пользователей соцсетей, кого они хотели бы видеть в роли агента 007. По мнению Макуильямс, подобные решения не могут приниматься по результатам интернет-опросов.

Сейчас прослушивания на роль нового Джеймса Бонда уже начались. Второй этап кастинга запланирован на август, однако имя актера, который станет новым агентом 007, по-прежнему держится в секрете.

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