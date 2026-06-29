Названо главное качество нового Джеймса Бонда
- 29.06.2026, 12:38
Об это рассказала кастинг-директор франшизы.
Кастинг-директор фильмов о Джеймсе Бонде Дебби Макуильямс, работавшая над франшизой почти 40 лет, рассказала, каким должен быть следующий исполнитель роли агента 007. По ее мнению, главная черта идеального Бонда — загадочность, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Макуильямс, которая подбирала актеров для 13 фильмов серии и открыла миру Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга, считает, что нынешние фавориты не подходят для этой роли. Среди них называют Каллума Тернера, Харриса Дикинсона и Джейкоба Элорди.
По словам специалиста, зрители не должны знать слишком много о будущем Бонде. Именно таинственность делает персонажа убедительным как профессионального разведчика. Известность актера, наоборот, мешает восприятию образа.
Макуильямс напомнила, что кандидатура Дэниела Крейга в свое время также вызвала волну критики. Против его назначения выступали поклонники франшизы, представители студии и даже режиссер. Однако позже именно Крейг стал одним из самых успешных исполнителей роли.
Кастинг-директор также раскритиковала идею выбирать нового Бонда путем общественного голосования. Она вспомнила, как после перехода творческого контроля над франшизой к Amazon Джефф Безос спросил пользователей соцсетей, кого они хотели бы видеть в роли агента 007. По мнению Макуильямс, подобные решения не могут приниматься по результатам интернет-опросов.
Сейчас прослушивания на роль нового Джеймса Бонда уже начались. Второй этап кастинга запланирован на август, однако имя актера, который станет новым агентом 007, по-прежнему держится в секрете.