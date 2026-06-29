Кремль больше не может это скрывать 1 29.06.2026, 12:26

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География украинских атак расширяется.

Путин заявил, что власти смогут обеспечить безопасность страны и ее граждан, несмотря на участившиеся украинские удары по российской территории. Выступая на съезде партии «Единая Россия», он заверил, что Россия «преодолеет все вызовы», включая атаки на объекты инфраструктуры, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Одновременно Путин признал необходимость срочного усиления системы противовоздушной обороны. По его словам, одной из главных задач является быстрое наращивание производства современных средств ПВО. При этом российский лидер утверждает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим объектам и другой инфраструктуре «никак не влияют» на ситуацию на фронте.

Заявления прозвучали на фоне заметного роста количества атак Украины. В последние недели под ударами оказались нефтеперерабатывающие и оборонные предприятия, а также транспортная инфраструктура в разных регионах России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы нанесли новые удары по нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае и Ярославской области. По его словам, второй объект расположен примерно в 700 километрах от украинской границы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о гибели одного человека.

Кроме того, Киев усиливает атаки на объекты в оккупированном Крыму, который Россия использует как ключевой логистический узел для снабжения своих войск. По данным украинской стороны, удары уже привели к перебоям с топливом, электроэнергией и транспортным сообщением на полуострове.

Несмотря на уверенные заявления Кремля, география украинских атак расширяется, а удары по объектам в глубине России становятся все более регулярными. Это вынуждает Москву одновременно заверять население в надежности системы безопасности и признавать необходимость ее срочного укрепления.

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