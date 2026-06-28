В Кремле шокированы ударами ВСУ и не знают, как решить топливный кризис 2 28.06.2026, 14:38

2,166

Дефицит уже затронул Москву и Подмосковье.

Топливный кризис в России набирает обороты на фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям. По данным источников, близких к российским спецслужбам, власти РФ пока не нашли эффективного способа решить проблему.

Об этом сообщает российский ресурс «ВЧК-ОГПУ».

Кризис уже затронул Москву и Подмосковье, где из-за дефицита бензина и дизельного топлива на автозаправках образуются длинные очереди. Московский НПЗ в Капотне, который недавно подвергся атаке беспилотников, временно прекратил отгрузку топлива.

«Ремонт продлится два — три месяца. Однако и после этого завод не сможет выйти на полную мощность, так как безвозвратно повреждена одна из крекинговых колонн», — рассказал источник.

По информации ресурса, Ярославский и Рязанский НПЗ также не могут компенсировать выпадающие объемы, поскольку сами получили серьезные повреждения в результате атак.

«На Ярославском НПЗ полностью выведено из строя производство дизеля, и это, со слов источников, «очень надолго», — пишет Telegram-канал.

Сейчас основным поставщиком топлива для Московского региона стала нефтебаза в Ногинске, располагающая собственными мощностями по переработке нефти. Однако их недостаточно для покрытия потребностей столицы и области.

«По словам источника, губернатор Московской области Андрей Воробьев был вынужден напрямую просить Александра Лукашенко помочь с решением дефицита бензина. Вероятно, эта тема поднималась и на закрытой встрече Путина и Лукашенко. Два крупнейших белорусских НПЗ — Мозырский и «Нафтан» — могут частично заполнить дефицит топлива в московском регионе и ряде регионов РФ, но с учетом непростой логистики цена на горючее будет только расти. Плюс Лукашенко побаивается угроз Владимира Зеленского, а если что-то случится с НПЗ в Беларуси, то это будет для страны катастрофа», — утверждает ресурс.

По данным канала, российское правительство регулярно проводит закрытые совещания, посвященные топливному кризису, однако действенного решения пока не найдено. Одной из главных проблем называют повреждение критически важного оборудования.

«Удары стали наноситься по крекинговым колоннам НПЗ. Это очень сложные агрегаты. По словам источника, при нынешней мировой ситуации Россия их может заказать только в Китае, но там срок изготовления занимает сейчас где-то 1,5 года, плюс доставка… Поэтому прибытия новых крекинговых колонн реально ожидать через два года», — пишет Telegram-канал.

По информации ресурса, Россия пытается экстренно увеличить импорт топлива для внутреннего рынка. Переговоры ведутся с Казахстаном, Индией, Грузией и рядом других стран.

«И все равно этого топлива не хватит на всю Россию. Пока никакого действенного выхода из ситуации не найдено. Регионы в решении топливной проблемы предоставлены во многом сами себе», — отмечает канал.

Сообщается, что проблемы пока практически не затронули Чечню, где работает собственный небольшой нефтеперерабатывающий завод. В то же время в других регионах ситуация продолжает ухудшаться.

«В КБР и Дагестане уже подумывают вернуться к практике так называемых «самоваров» (просто власти будут их не замечать) — кустарных мини-установок по первичной переработке нефти, которые наносят катастрофический вред окружающей среде», — сообщил Telegram-канал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com