Цеха больше нет: эксклюзивные кадры последствий удара «Фламинго» по военному заводу в Волгограде 1 28.06.2026, 11:45

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Цех №38 завода разбит полностью.

Военный завод «Титан-Баррикады» в Волгограде получил критические повреждения в результате ракетного удара со стороны Украины. Как минимум один из цехов полностью уничтожен. Об этом сообщает Dialog.UA.

Судя по фото, цех №38 завода разбит полностью. На его месте остались только обломки - нет ни крыши, ни стен. Удар был нанесен украинскими ракетами «Фламинго» - мощными, но довольно медленными крылатыми ракетами. Из 5 запущенных успешно долетели как минимум 3. Помимо цеха №38, зафиксированы попадания по цеху №2 и еще одному объекту завода.

«Довольно масштабная российская система ПВО, доставшаяся в наследство от СССР, должна была бы уже тысячу раз подстроиться под крылатые ракеты. Но не может. Что же тогда произойдет, когда полетят «Томагавки»? В Госдуме и передачах Соловьева любят угрожать НАТО и Европе, а по итогу армия не способна прикрыть даже важнейшие заводы от ракет, медленно летящих сотни километров над российской территорией», - отметил в своем блоге военный обозреватель Ян Матвеев.

«Титан-Баррикады» - стратегический военный завод России. Он производит пусковые установки для ОТРК «Искандер-М», элементы для комплекса «Бастион», оборудование для РВСН, включая мобильные ракетные комплексы, компоненты для других ракетных систем.

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