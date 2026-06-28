Месси обновил свой же рекорд ЧМ по количеству соперников, которым забивал 28.06.2026, 11:11

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Произошло это в поединке третьего тура против сборной Иордании.

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил гол в ворота 13-й разной сборной сборной на чемпионатах мира, пишет sport.ua.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Иордании.

Месси с отрывом лидирует в данном рейтинге мировых первенств.

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира

13 – Лионель Месси (Аргентина)

10 – Юрген Клинсман (Германия)

10 – Роналдо (Бразилия)

10 – Мирослав Клозе (Германия)

Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (13)

Нигерия (3)

Алжир (3)

Франция (2)

Австрия (2)

Сербия и Черногория

Босния и Герцеговина

Иран

Саудовская Аравия

Мексика

Австралия

Нидерланды

Хорватия

Иордания

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com