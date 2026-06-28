Месси обновил свой же рекорд ЧМ по количеству соперников, которым забивал
- 28.06.2026, 11:11
Произошло это в поединке третьего тура против сборной Иордании.
Аргентинский нападающий Лионель Месси забил гол в ворота 13-й разной сборной сборной на чемпионатах мира, пишет sport.ua.
Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Иордании.
Месси с отрывом лидирует в данном рейтинге мировых первенств.
Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира
13 – Лионель Месси (Аргентина)
10 – Юрген Клинсман (Германия)
10 – Роналдо (Бразилия)
10 – Мирослав Клозе (Германия)
Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (13)
Нигерия (3)
Алжир (3)
Франция (2)
Австрия (2)
Сербия и Черногория
Босния и Герцеговина
Иран
Саудовская Аравия
Мексика
Австралия
Нидерланды
Хорватия
Иордания