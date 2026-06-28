Лето заштормит: чего ждать от погоды с 29 июня по 5 июля 28.06.2026, 11:39

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Фото: Charter97.org

Синоптики удивили прогнозом.

Страдать от сильной жары нам придется относительно недолго. Она затронет начало недели с 29 июня по 5 июля, но дальше на спокойное лето синоптики надежды не дают.

Какой будет погода в предстоящую семидневку, подробно рассказал Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

Погода в начале недели

Понедельник предстоит горячий. Ночью температура воздуха составит от +15 до +20°С, днем – от +29 до +34°С, а на западе и юге страны может достигнуть +38°С. Осадков в этот день не ожидается.

Во вторник будет переменная облачность. Местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ночь будет такой же теплой, как в понедельник. Ситуация днем также особо не изменится: от +27 до +33°С, на юге – до +36°С.

Погода в середине недели

В среду, 1 июля, наступит переломный момент. По юго-западу Беларуси пройдет атмосферный фронт с ливнями и грозами. Влажность вырастет до 90%. Но температура воздуха почти не упадет. Ночью будет от +14 до +19°С, днем – от +25 до +30°С, на юге и юго-западе – до +35°С.

В четверг дожди и грозы распространятся уже почти по всем районам. К ним добавится порывистый ветер. Ночью температура будет на уровне +13… +18°С. Днем местами может быть уже +21°С, но столбик термометра будет подниматься и до +30°С.

Температура в пятницу будет практически такой же. Ожидаются порывистый ветер и кратковременные грозовые дожди. Должно быть облачно с прояснениями.

Погода в выходные

Суббота может положить конец дождливому периоду. На севере-востоке все еще возможны осадки, но антициклон с запада Европы принесет улучшение погоды. Ночью будет от +13 до +19°С, а днем – от +19 до +25°С.

Воскресенье претендует на звание самого холодного дня недели. Ночью температура воздуха будет в диапазоне +12…+17°С, днем – +17… +25°С (теплее на юге). Будет малооблачно, без дождей. Прогнозируют туман, видимость составит до 500 м.

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